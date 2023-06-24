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 Суббота, 24 Июня 2023 16:00
Наира Бадалян

Генконсульство Армении работает в обычном режиме: Пресс-секретарь МИД РА

Генконсульство Армении работает в обычном режиме: Пресс-секретарь МИД РА

АрмИнфо. Генеральное консульство Республики Армения продолжает работать в обычном режиме, сообщила пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян в соцсетях.

<В связи с ситуацией, сложившейся в Ростовской области Российской Федерации, граждане Республики Армения, находящиеся в области, при необходимости могут связаться с Генеральным консульством Республики Армения в Ростове-на-Дону по номеру телефона +7 989 502 96 50.

Горячая линия Посольства Республики Армения в Москве +7 926 806 50 01>, - отметила Бадалян.

Напомним, что 23 июня в Telegram-канале ЧВК <Вагнер> появились заявления о якобы нанесенных министерством обороны РФ ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК.  Минобороны РФ заявило, что эти сведения не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Глава ЧВК <Вагнер> Евгений Пригожин пообещал <восстановить справедливость>. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК (<Организация вооруженного мятежа>).

Позже Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Позже появились сообщения, что все ключевые объекты в Воронеже тоже взяты под контроль ЧВК <Вагнер>.

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что сделает все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан.  <Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, - предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор - прекратить участие в преступных действиях>, - заявил Путин.

В ответном заявлении Пригожин заявил, что. <никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной>.

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