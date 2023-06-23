Пятница, 23 Июня 2023 23:49

АрмИнфо.Москва призвала Баку разблокировать Лачинский коридор -единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром.

Так, в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с ситуацией вокруг Лачинского коридора, отмечается: «В связи с перекрытием азербайджанской стороной въезда в Лачинский коридор обращаем внимание на то, что подобные действия являются нарушением положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Такие шаги ведут к нагнетанию напряженности, не способствуют поддержанию нормальной атмосферы вокруг продолжающегося процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при российском содействии. Призываем Баку разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору».

Рассчитываем также, продолжила Захарова, что Ереван не будет устраняться от взаимодействия в трехсторонних форматах.

По ее словам, простой в их деятельности негативно сказывается на обстановке в регионе и ведет к эскалации «на земле».

«Отмечаем важность ритмичной работы по делимитации армяно-азербайджанской границы в рамках профильной комиссии. Готовы оказывать необходимое консультативное содействие.

Повторяем наш призыв к обеим сторонам о важности неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне, сдержанности и пониманию ответственности за обеспечение безопасности в районе Лачинского коридора.

Российская сторона продолжит активные усилия по урегулированию ситуации в контактах с Баку и Ереваном»,- говорится в заявлении российского дипломата.

Напомним, что единственная дорога, обеспечивающая связь Арцаха с Арменией и внешним миром была частично заблокирована с 12 декабря 2022 года Азербайджаном под надуманным экологическим предлогом. На фоне бездействия международного сообщества, Азербайджан в нарушение трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года 23 апреля установил КПП в коридоре. А уже с 15 июня коридор находится под тотальной блокадой. Население Арцаха лишено возможности реализации основополагающих прав человека.



А сегодня, вражеская сторона установила бетонные блоки в коридоре, тем самым подтверждая свои геноцидальные намерения в отношении народа Арцаха.