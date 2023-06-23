Пятница, 23 Июня 2023 19:59

АрмИнфо. С 15 июня уже 9-й день Арцах находится под полной блокадой Азербайджана без какого-либо гуманитарного движения, и около 190 пациентов с различными диагнозами ждут возможности быть переведенными в медицинские учреждения Республики Армения для получения соответствующее медицинское обслуживание. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Республики Арцах.

Отмечается, что в срочной транспортировке нуждается годовалый ребенок с диагнозом вирусный энцефалит с геморрагическим компонентом, который в настоящее время находится в отделении неонатологии и реанимации медицинского объединения <Аревик> Министерства здравоохранения Республики Арцах.

На данный момент на стационарном лечении в ЗАО <Республиканский медицинский центр> находятся 96 пациентов, в отделении реанимации - 7 пациентов, из них 4 - в критическом состоянии. В медицинском центре "Аревик" находятся на стационарном лечении 33 ребенка, из них 1 - в тяжелом состоянии.

В эти дни Международному комитету Красного Креста полностью заблокировали двустороннее передвижение больных из Арцаха и доставку в Арцах предметов медицинского назначения и медикаментов. В связи с приостановкой ввоза лекарственных средств во всех медицинских учреждениях республики, по-прежнему, приостановлены все плановые обследования и вмешательства.

Министерство здравоохранения Республики Арцах в эти дни накопило определенное количество лекарств и предметов медицинского назначения, но их очень мало, и, если ситуация сохранится, система столкнется с серьезными проблемами, говорится в сообщении арцахского минздрава.