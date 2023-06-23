Пятница, 23 Июня 2023 17:56

АрмИнфо.С прошлой недели стало известно о проведении в Армении первой Недели моды, что соберет вокруг себя более 20 отечественных дизайнеров, а также представителей зарубежного мира моды, экспертов, специализированных СМИ, в числе которых Vogue Italy, Wear UK, ELLE Italy, Marie Claire Arabia, Lemile Germany, FAULT Magazine, L'Officiel Italy, Fucking Young! и многие другие.

Поддержку в проведении мероприятия подобного масштаба оказали GIZ, Правительство Великобритании и ряд частных партнеров. Общий объем финансирования, как заявил в ходе пресс-конференции глава Палаты моды и дизайна Армении (Fashion & Design Chamber - FDC), дизайнер Ваан Хачатрян, составил порядка 60 млн. драмов.

Отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо, он заметил, что Палата моды и дизайна инициируя подобное мероприятие, не связывала больших ожиданий с вовлеченностью местных дизайнеров. <Мы думали, что мероприятие продлится 2 дня, и мы сумеем провести порядка 8 показов. Однако, анализируя полученные заявки, 2 дня превратились в Неделю моды, где будут представлены коллекции 22 армянских дизайнеров, хотя мы руководствовались очень жесткими критериями при выборе участников. Так как мы представляем на Неделе моды не дизайнеров, а впервые именно индустрию, страну - у нас нет права на ошибку>, - сказал Хачатрян.

С дизайнерами, которые не вошли в основной список заявленных участников, Палата моды и дизайна провела отдельные встречи. В этой связи Хачатрян выразил уверенность, что в следующем году число участников очевидно возрастет.

Дизайнер также рассказал, что до пандемии коронавируса, Палата проводила 2 года подряд фэшн-форумы, которые содержали образовательный компонент, и были нацелены более на обмен опытом с международными специалистами мира моды. <И если бы не коронавирус, возможно, мы бы и продолжили в таком формате. Ну потому что долгое время не были уверены, готова ли наша страна к проведению мероприятия подобного масштаба, сможем ли мы объединить на одной площадке наших дизайнров>, - поделился Хачатрян, выразив благодарность всем партнерам, оказавшим поддержку в организации первой Недели моды в Ереване.