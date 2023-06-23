Пятница, 23 Июня 2023 17:53

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2-10 на улице Касяна, 1, 10 на улице Гр. Кочара, 5/2, 7, 7А, 7/1 на улице Сундукяна, жилой дом 27 на улице Гюльбенкяна, абоненты-жильцы жилых домов 52/1, 52/2, 52/3, 52/4 на пр. Исакова;

11:00-16:00 подъезды 1-6 жилого дома 47 и подъезды 1-5 жилого дома 47/1 на улице Хоренаци;

11:00-17:00 жилые дома 91 на улице Бюзанда, 2Б на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N65, жилой дом 60а на улице Фрунзе, жилой дом 53 на пр. Багратуняца, частные дома на улицах Фрунзе, Л. Хачикяна, Т. Саряна, З. Есаяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-12:00 села Вананд и Кохбаван;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улица Касяна в городе Веди; села Ноякерт и Зангакатун; частично села Ехегнаван, Вардашат, Урцаландж; станции компаний “Виваселл-МТС”, “Телеком-Аремния”, “Юком, воинская часть, ЗАО “Аэронавигация”, телестанция “Зовашен”, абонент (не являющийся жильцом) “Гидромет каян” в селе Урцадзор;

11:00-13:00 село Бардзрашен;

11:30-13:30 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 частично села Гладзор, Ехегис;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично село Ариндж, ООО “Магас Инверст”;

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 население Арцваниста полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 села Сотк, Азат, Кут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “Телеком Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС”;

12։00–14:00 население Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Ваграмаберд и Капс, поселок “ЛенГес”, квартал “Гародок” поселка “ЛенГес” в Ахурянском регионе; селекционная станция Гюмри, прилегающая к селу Капс, газозаправочная станция Ваграмаберда; улица Джрашинарарнери, поселок Джрашинерарнери, компании “Мердзмовсковян”, “АРГИГ”, “Нефтебаза” Ахуряна;

в Лорийской области:

11:00-17:00 кварталы “Кентрон 1, 2”, “Лифт”, улицы Шаумяна, Торосяна, Мясникяна, Ширака, С. Аветисяна, Мурацана, Вопян, Чаренца, 1-ый переулок Айгестана, школа N1 в городе Спитак; села Шенаван и Аревашох;

в Тавушской области:

11:00-13:00 села Воскеван, Джуджеван, Баганис, Воскепар, Барекамаван, Коти, газозаправочная станция, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Воскепар.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 ,абоненты-жильцы жилого дома 52/5 на пр. Исакова; жилые дома 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 в кв. “Дурян”, ясли-детские сады NN5, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; частные дома, расположенные в конце улиц Давташена 5, 6, 7, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома 2-68 на улице Цхахотагорцнери, жилой дом 49 на улице М. Хоренаци;

11:00-17:00 жилой дом 27 на улице Амиряна, частные дома 51-81 на улице Вормнадрирнер, 229-239 на улице Хоренаци, абоненты-жильцы жилых домов 42, 42/1, 44 на улице пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1 на улице Пароняна, 1 на пр. Маштоца, частные дома 1-28, 34/8, 22/6, 22/5 на улице Улнеци, жилеы дома 16, 16Ա, 16Բ, 21, 22, 22Ա-24, 23, 23/2 на улице Папазяа, частые дома 113-128 на 2-ом переулке В. Папазяна, жилые дома 23-25, 29/2, 30/2, 32, 31, 34-38, 34/1-36Г, 35/2 /КАДАСТР/, 40-44 н апр. Комитаса, жилые дома 15-19, 22, 22а, 24-26, 24/1-26/3, 31/1-33/2 на улице А. Хачатряна, жилой дом 26 на улице Вагаршяна, 82, 92/1, 92/2 на улице Эмина, 25-29 на улице Сундукяна, жилые дома 3,4, 165, 171, 22-24 на улице Гр. Кочара, частные дома 86-102 на улице Амо Сагяна, жилые дома 16-25 на улице Г. Мурадяна, жилые дома 2/1, 1/2 на улице Заряна, жилой дом 44 на улице Дпроци, жилые дома 1 на улице Пароняна, абоненты-жильцы жилого дома 1 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 22-51/1 на улице Думани, частные дома 3-47/3 на переулке Каленца, 1-10 на 38-ой улице Арабкира, частный дом 10 на 21-ой улице Арабкира, частные дома на 19-ой улице и 1-26 на 21-ой улице, частные дома 1-7 на улице Барбюса, жилые дома 21, 23, 30/3 на пр. Баграмяна, частные дома 1-43 на улице В. Давтяна; жилые дома 1 А, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 16/1 на улице Нансена, 2, 4 на улице Сафаряна, 13, 15 на улице Лвовяна, школа N134, здание паспортного отделения Норкского массива и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Акналич, Араташен и Тароник;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Касяна, Алека Манукяна, Араратяна, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Гая, 26 Комисарнери, Саят-Новы, Нерсисяна, Чаренца, Чауша, Даниэля Варужана, Теряна, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна, Камо в городе Веди; села Лусашох, Ланджар и Ланджанист;

11:30-15:30 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 частично село Караглух;

в Котайкской области:

10։30-16։00 квартал ‘Кочар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11։00-13։00 ООО ‘Нарек”, “Ерасеп”, воинская часть, станции сотовых операторов “Виваселл-МТС” в городе Раздан;

11։00-16։00 институт “Микробиологии”, ЗАО “Баграмян шин” и прилегающие территории в городе Абовян;

13։00-14։00 рестораны квартала “Маяк” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

11։00-13:00 население Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 села Лусакунк, Хачахбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Капавор”, газозаправочные станции “Ануш Кнар”, “Гога-Седа”; село Ваневан, воинская часть, станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “Телеком Армения”, “Юком”;

11:00-15:00 села Гегамасар, Норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), мельница “Шикаварс”, ООО “Гегамасар гюх мтерк артадрутюн”;

в Ширакской области:

11:00-17:00 квартал “Нор Ахурян” в селе Ахурян; северо-восточная и южно-восточная территории Ахуряна;

в Лорийской области:

10:00-14:00 село Санаин;

11:00-13:00 села Шаумян и Ваагни;

11:00-17:00 села Катнарат, Благодарное, Мегваовит, Норамут, Катнахбюр, Урасар, Арманис.