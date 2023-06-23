Пятница, 23 Июня 2023 17:51

АрмИнфо. Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян выступил с заявлением относительно запрета гуманитарного доступа в Арцах, наложенного со стороны Азербайджана.

В заявлении, в частности, говорится: "Прошло уже больше недели, как гуманитарные перевозки в Нагорный Карабах, осуществляемые лишь МККК и российскими миротворцами на протяжении всей блокады, полностью запрещены Азербайджаном. Это ещё больше усугубляет гуманитарный кризис в Арцахе, вызванный её 6- месячной блокадой. Острая нехватка продовольствия и медикаментов представляет серьёзную экзистенциональную угрозу для нашего народа. На протяжении всей блокады Азербайджан постоянно использовал гуманитарные перевозки, чтобы утверждать, что Лачинский коридор якобы не заблокирован, в то время как на самом деле превратил эти гуманитарные вопросы в свой инструмент давления. На фоне бездействия международного сообщества Азербайджан ведёт себя с чувством полной безнаказанности, игнорируя положения Трёхстороннего заявления, решения ЕСПЧ и Международного суда ООН>, - отметил Омбудсмен.

Он добавил, что Азербайджан обещает права, но преступно блокирует гуманитарный доступ в Нагорный Карабах. <Некоторые международные акторы слепо верят этим лживым обещаниям Азербайджана, намеренно игнорируя его истинные действия и намерения. Но как долго реальность будет игнорироваться? То, что предлагает Азербайджан - это этническая чистка и насильственное подчинение. В обоих случаях мы имеем дело с одним и тем же преступлением, которое грубо нарушает фундаментальные права человека на самоопределение и право жить на Родине без дискриминации и этнической ненависти. Разве эта критическая ситуация не означает, что все международные акторы обязаны противодействовать Азербайджану, предприняв срочные меры? Разве проводимая Азербайджаном политика геноцида не нормализуется вами? В 21 веке на ваших глазах 120 000 человек ежедневно подвергаются бесчеловечному обращению, в то время как всё, что вы делаете - это лишь эпизодические заявления о беспокойстве. Преднамеренное воспрепятствование гуманитарному доступу является военным преступлением по международному праву. Я ещё раз призываю вас, наконец, положить конец этому преступному безразличию, предотвратить ещё одно военное преступление и признать, что ответственность за народ Нагорного Карабаха лежит также и на вас. В конце концов, безразличие и бездействие равны соучастию", - отметил Омбудсмен.