Пятница, 23 Июня 2023 17:50

АрмИнфо.Бывший губернатор Ширакской области Назели Багдасарян назначена пресс-секретарем премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает официальный сайт правительства, другим решением Никола Пашиняна Назели Багдасарян освобождена с должности помощника премьер-министра.

Отметим, что место пресс-секретаря Пашиняна было вакантно с ноября 2021 года, когда его оставила Мане Геворкян.

Назени Багдасарян (8 августа 1983 г., г. Гюмри) в 2005 г. факультет правоведения Московской международной академии предпринимательства. Магистр правоведения, в 2008 г участвовала в курсах образовательных программ радиоменеджеров "Управление радиосетями" Международного Агентства развития США, в 2017 г- училась в Киевском институте демократии и верховенства права, медиаправовед.

Работала ведущей телекомпании "Цайг", помощником заместителя председателя Постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам, преподавателем ереванского филиала Современной гуманитарной академии Москвы, юристом в частной сфере.

В 2019-2021 гг - депутат НС (блок партий "Мой шаг", территориальный избирательный список избирательного округа N 11). 20 июня - 5 ноября 2021 г. - депутат НС Армении, секретарь фракции "Мой шаг", 2021-2023 гг. - губернатор Ширакской области Республики Армения.

16 февраля 2023 года назначена помощником премьер-министра Республики Армения.