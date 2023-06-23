Пятница, 23 Июня 2023 16:35

АрмИнфо. Если международное сообщество действительно хочет остановить этническую чистку армян в Арцахе, оно должно ввести санкции в отношении режима в Азербайджане. Так отреагировало общественное движение "Фронт безопасности и развития Арцаха" на резолюцию ПАСЕ "Обеспечение свободного и безопасного доступа через Лачинский коридор".

Движение напоминает, что в принятой со стороны ПАСЕ накануне вечером резолюции, указывается на наличие препятствий на пути свободного и безопасного передвижения людей и товаров по Лачинскому коридору.

Также отмечается, что резолюция призывает Баку немедленно выполнить решение Европейского суда по правам человека, опубликованное 21 декабря 2022 года, и решение Международного суда ООН. Ассамблея также выражает обеспокоенность враждебной политикой руководства Азербайджана по отношению к армянам, призывая Баку принять меры по борьбе с разжиганием ненависти.

"Пока ПАСЕ обсуждала резолюцию, Азербайджан возводил бетонные заграждения по обеим сторонам дороги, соединяющей Арцах с Арменией, еще больше углубляя гуманитарный кризис в Арцахе.

Этот эпизод еще раз показывает пренебрежительное отношение Азербайджана к международным обращениям, постановлениям и даже судебным решениям. Это доказывает, что призывов и резолюций недостаточно для сдерживания Азербайджана, такое поведение должно четко наказываться в рамках международных механизмов.

Если международное сообщество действительно хочет остановить политику этнической чистки и насильственного переселения армян в Арцах, то оно должно добиться санкций против Азербайджана и членов правящей администрации. Это единственный реальный вариант сдерживания Азербайджана", - говорится в заявлении движения "Фронт безопасности и развития Арцаха".

Напомним, что единственная дорога, обеспечивающая связь Арцаха с Арменией и внешним миром была частично заблокирована с 12 декабря 2022 года Азербайджаном под надуманным экологическим предлогом. На фоне бездействия международного сообщества, Азербайджан в нарушение трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года 23 апреля установил КПП в коридоре. А уже с 15 июня коридор находится под тотальной блокадой. Население Арцаха лишено возможности реализации основополагающих прав человека.