Пятница, 23 Июня 2023 15:23

АрмИнфо.Пока власти Армении вторят об "эпохе мира" Азербайджан усердно вооружается и укрепляет армию. Об этом свидетельствует сегодняшнее заявление азербайджанского диктатора Ильхама Алиева в одной из воинских частей коммандос МО АР.

"Дальнейшее укрепление азербайджанской армии остается задачей номер один", - заявил он, добавив, продолжается и процесс закупки новых вооружений - уже подписано множество контрактов - как на поставку новых беспилотных летательных аппаратов, так и ракет большой дальности, обладающих большой поражающей силой и высокой точностью.

Он также проинформировал, что в Азербайджане многократно увеличена численность личного состава спецназа в различных силовых структурах. В этом ключе Алиев высоко оценил роль спецназа против агрессии против Арцаха осенью 2020 года.

При этом он подчеркнул, что в несколько раз была увеличена и численность морских пехотинцев Министерства обороны и "этот рост продолжается".

"Государственная пограничная служба, Внутренние войска, Служба государственной безопасности, Служба внешней разведки - численность сил специального назначения этих структур многократно увеличена", - заявил Алиев, что цель данного шага защита собственной территории, обеспечение территориальной целостности и в случае угрозы безопасности нанесение сокрушительного удары по силам противника. Однако, он не уточнил, кого подразумевает под фразой "противник".

Он также похвастался блокадой Лачинского коридора, и установлением на единственной дороге, связывающей Арцах с внешним миром контрольно-пропускного пункта, в нарушение взятых обязательств по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, назвав это "укреплением собственной политической воли".