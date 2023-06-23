Пятница, 23 Июня 2023 15:16

АрмИнфо. Антикоррупционный суд 8 июня принял в производство очередной иск генпрокуратуры о конфискации имущества. На этот раз, согласно сообщению надзорного органа, речь идет о требовании о конфискации имущества у бывшего руководителя аппарата Суда по делам о банкротстве РА А.К. и связанного с ним лица.

Так, Генпрокуратура требует от суда конфисковать в пользу Республики Армения следующее движимое и недвижимое имущество:

5 объектов недвижимости в Ереване, Котайкской и Гегаркуникской областях, 1 движимое имущество, рыночную стоимость 1-го недвижимого имущества, а в случае невозможности, их средняя рыночная стоимость - более 118 миллионов 805 тысяч драмов РА;

Незаконную часть права требования предоставленных кредитов - в 11 млн. 887 тыс. 263 драма;

5 млн 805 тыс. 905 драмов в качестве остатка незаконных доходов и средств;

133 миллиона 91 тысяча 788 тысяч драмов, которые не обоснованы законным доходом лица, имеют незаконное происхождение, были переданы добросовестному приобретателю в период 1996-2022 годов или не могут быть идентифицированы и конфискованы на основании части 4 статьи 20 закона РА <О конфискации имущества незаконного происхождения>.