Пятница, 23 Июня 2023 13:14

АрмИнфо. Власти Армении, признающие Арцах частью территории Азербайджана, и толкающие народ Арцаха в лоно геноцидного Баку, становятся соучастниками геноцида. Об этом 23 июня на пресс- конференции заявил лидер партии <Наследие>, первый министр иностранных дел постсоветской Армении Раффи Ованнисян.

По его словам, подобная позиция властей страны является более чем предательской, носит более глубокий и всеобъемлющий характер. <Это зло, которое обрушилось на нас. Армянский народ не должен допустить того, чтобы один человек пытался заставить нас забыть нашу историю, нашу государственность. И если у него отсутствует чувство достоинство и мужского характера, то должны придти люди, которые помнят обо всем этом>, - сказал лидер партии.

Он подчеркнул, что это лицо, вместе со своей семьей, друзьями и единомышленниками ведет страну к берегу своих желаний. Своими многочисленными и долгими выступлениями данное лицо направляет посылы международному сообществу, которое, в свою очередь, квалифицирует их как беспрецедентные со стороны руководителя Армении. И это международное сообщество на основе этих заявлений принимает свою политику в отношении Еревана. <Я не хочу быть в стороне от происходящих процессов и хочу, чтобы и мой голос был услышан в столь ответственный период отечественной истории>, - подчеркнул политик.

Он добавил, что имеются различные инициативы, направленные на решение имеющихся проблем. В этом контексте он приветствовал намерения оппозиции развернуть борьбы с нынешней властью, но, с другой стороны, призвал не объявлять о старых новых движениях. В этих условиях крайне важно, чтобы все граждане страны, будь то представители культуры, политики, экономики, рядовые граждане направили свои усилия на единение народа, и, взяв на себя политическую ответственность, создали альтернативный подход для решения имеющейся проблемы путем общественной солидарности.

Ованнисян отметил, что с подобными соседями, как Азербайджан и Турция, невозможно говорить о мире. Он выразил надежду на то, что в течение лета армянский народ сможет преодолеть внутренние разногласия, консолидировав свои усилия в целях предотвращения происходящих процессов, чтобы как можно скорее решить стоящую перед страной задачу.