Пятница, 23 Июня 2023 13:07

АрмИнфо. Министр обороны РА Сурен Папикян принял губернатора американского штата Канзас Лауру Келли и командующего Национальной гвардией штата, бригадного генерала Майкла Венерди, прибывших в Армению в рамках мероприятий, посвященных 20-летию партнерству Армения-Канзас. Во встрече также приняла участие посол США в Армении Кристина Квин.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в ходе встречи обсуждался текущий ход сотрудничества между Министерством обороны РА и Национальной гвардией штата Канзас.

Затрагивались вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых по новым направлениям сотрудничества в ходе визита министра обороны РА в штат Канзас в сентябре прошлого года.

В ходе встречи был зафиксирован ход запланированного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес (профессиональная сержантская система, миротворчество, военная медицина, кибербезопасность, обмен опытом в области социального обеспечения военнослужащих и членов их семей и др.).

Достигнута договоренность о продолжении сотрудничества, а также инициировании новых направлений взаимодействия