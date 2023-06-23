Пятница, 23 Июня 2023 13:04

АрмИнфо.Азербайджан продолжает уничтожать следы армянского присутствия на оккупированных территориях Арцаха, пока международное сообщество и организации, занимающиеся защитой культурного наследия, в том числе и ЮНЕСКО, беспечно прозябают свои дни.

И это на фоне многочисленных сигналах о том, что ежедневно азербайджанской стороной подвергаются вандализму либо полностью разрушаются те или иные армянские культурно-религиозные объекты. После разрушения моста Халивор 1835 года, который пересекал реку Ишханагет, в 2 км к юго-западу от Мец Тахер, Азербайджан взялся за церковь св. Воскресения в Бердзоре.

Как сообщает Государственная служба охраны исторической среды Арцаха, Азербайджан превращает церковь св. Воскресения в Бердзоре в мечеть.

"Церковь расположена на юго-западной окраине Бердзора, на скалистом склоне левого берега реки Хакари. В 2022 году из Бердзора эвакуировано 47 памятников культуры, в том числе хачкары, памятные камни, бюсты, памятные источники", - говорится в сообщении ведомства.