Пятница, 23 Июня 2023 11:31

АрмИнфо.В период с 12:50 до 22:45 22 июня ВС Азербайджана с применением стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня в направлении Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.

В оборонном ведомстве напомнили, что в результате нарушения режима прекращения огня военнослужащий-контрактник Армии обороны Мгер Камоевич Акопян получил огнестрельное ранение.

"После распространения очередного ложного сообщения о срыве якобы проводимых Армией обороны фортификационных работ, 22 июня с 13:40 до 14:20 азербайджанская сторона открыла огонь из стрелкового оружия по трактору, выполнявшему сельскохозяйственные работы в районе общины Чартар.

О нарушении режима прекращения огня сообщено командованию РМК. По состоянию на 09:30 23 июня ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная", - резюмировали в Армии обороны НКР.