Пятница, 23 Июня 2023 11:30

АрмИнфо. Спецслужбы Азербайджана посредством телефонных звонков пытаются выудить информацию у граждан Арцаха. Об этом сообщает перс-служба СНБ Арцаха.

В ведомстве отметили, что в последнее время спецслужбы Азербайджана звонят абонентам телефонных номеров Республики Арцах и, представившись сотрудниками "Геллап" и других известных организаций, проводящих социологические исследования и опросы, или Министерства труда и социальных вопросов Республики Армения, задают вопросы о внешней и внутренней политической жизни Арцаха, социально-экономическом положении, общей ситуации и настроениях, тем самым пытаясь извлечь необходимую им информацию.

"СНБ Республики Арцах призывает в случае получения таких телефонных звонков не отвечать на задаваемые вопросы, поскольку собираемая ими информация используется во вред нашей республике.

В случае получения подозрительных звонков немедленно обращайтесь в Службу национальной безопасности Республики Арцах или звоните по номерам горячей линии: 047-94-41-26 и 41-26", - говорится в сообщении СНБ НКР.