Пятница, 23 Июня 2023 11:28

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелю по случаю Национального праздника страны.

Как сообщает пресс-служба премьера, с послании говорится: "Ваше Превосходительство, от всего сердца поздравляю Вас с Национальным праздником Великого Герцогства Люксембург.

С большой радостью констатирую, что основанные на взаимном уважении и доверии отношения между нашими странами находятся на исторически самом высоком уровне и служат прекрасной основой для дальнейшего расширения направлений сотрудничества и укрепления взаимодействия.

Дружба государств укрепляется в противостоянии бедствиям времени. Великое Герцогство Люксембург неоднократно подтверждало, что является другом Армении, вне зависимости от политической целесообразности и геополитических реалий. В этот сложный исторический период принципиальная поддержка Вашей страны еще раз доказывает, что приверженная демократическим ценностям Армения не одинока.

Надеюсь, что совместными усилиями мы укрепим сотрудничество между Арменией и Люксембургом и будем способствовать стабильному развитию наших стран посредством сотрудничества на международных площадках.

Еще раз сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Люксембурга с этим знаменательным днем, желаю мира, процветания и новых достижений".