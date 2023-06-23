Пятница, 23 Июня 2023 11:25

АрмИнфо. Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета об избрании в отношении сына экс-губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна - Тиграна Хачатряна меры пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно информации Следственного комитета Армении, 19 июня 2023 года, в 21:40 в ЗАО <Горисский медицинский центр> обратился житель Гориса с травмой реберной поверхности правого запястья. Выяснилось, что Тигран Хачатрян договорился с 46-летним гражданином, торгующим шинами, о покупке шин для автомобиля. Племянник последнего который должен был доставить их, позвонил Хачатряну, между ними возникла словесная перепалка из-за того, что сыну экс-губернатора не понравилось его обращение. В тот же день, около 20:30, Т. Хачатрян на своем автомобиле <Mercedes-Benz> с двумя близкими друзьями отправился в автосервис, где при выяснении вышеуказанного вопроса воспользовался небольшой возможностью, желая подчеркнуть свои преимущества, и движимый манией проявления дерзкого поведения таким образом, из хулиганских побуждений, спровоцировал ссору с работниками, высказывал в их адрес сексуальные оскорбления. Затем он выстрелил в 40-летнего мужчину, и скрылся с места происшествия. Т. Хачатрян, спрятав Mercedes-Benz, на котором он приехал, вместе с одним из своих друзей покинул территорию Гориса на другом автомобиле Toyota Land Cruiser 200.

Надзирающему прокурору было представлено ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении Хачатряна за причинение вреда здоровью, хулиганство и незаконный оборот оружия, которое было удовлетворено. Полиции поручено найти Тиграна Хачатряна и доставить его в орган, осуществляющий производство.

Напомним, что в марте 2021 года Тигран Х. был задержан в аэропорту "Звартноц" по прибытии из Дохи в Ереван. Он находился в розыске с 28 августа 2018 года по обвинению в уклонении от обязательной воинской службы путем использования поддельных документов. Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее - в июле 2018 года Тигран Хачатрян проходил по резонансному уголовному делу о применении насилия против братьев Закарян в Горисе. А в 2013 году Тигран Хачатрян был арестован по делу об убийстве экс-кандидата в мэры Гориса Аветика Будагяна и ранении его брата - командира одной из воинских частей, полковника Артака Будагяна. Позже Тигран Хачатрян был оправдан: суд усмотрел в его действиях признаки необходимой обороны.