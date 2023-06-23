Пятница, 23 Июня 2023 11:24

АрмИнфо. В завершение срочных дебатов по теме "Обеспечение свободного и безопасного доступа через Лачинский коридор" Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сегодня выразила крайнюю обеспокоенность событиями, которые произошли после подписания Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г., кульминация которой стало прекращение свободного и безопасного проезда по Лачинскому коридору с 12 декабря 2022 года и последующим преднамеренным прекращением подачи электроэнергии и газа в регион. Об этом говорится в заявлении на сайте ПАСЕ.

Полностью признавая заботу Азербайджана об обеспечении безопасности на своей территории и на своих границах, "Ассамблея поражена тем фактом, что ее руководство не осознает очень серьезных гуманитарных последствий и последствий для прав человека, вытекающих из нынешней ситуации".

Приняв резолюцию на основе доклада, подготовленного Полом Гаваном, Ассамблея подчеркнула, что Азербайджан "несет ответственность за защиту и обеспечение безопасности каждого, кто проживает в пределах его международно признанных границ".

"Привлечение внимания международного сообщества к ситуации в Лачинском коридоре и ее последствиям для прав человека и гуманитарным вопросам "необходимо для напоминания об этой ответственности"", - говорится в сообщении ПАСЕ.

Признавая, что отсутствие свободного и безопасного доступа через Лачинский коридор "является частью гораздо более широкой проблемы", Ассамблея выразила свою убежденность в том, что "одного гуманитарного реагирования недостаточно и что необходимо политическое решение". Она настоятельно призвала к решению вопросов прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха посредством диалога между Баку и Степанакертом и нейтрального международного участия в любом механизме осуществления мира.

Отметив, что Международный Суд обязал Азербайджан срочно "принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного движения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях", Ассамблея призвала Азербайджан также безотлагательно выполнить этот вердикт.

Отмечая, что зеркальные заявления, поданные Азербайджаном против Армении, были отклонены обоими международными судами, Ассамблея считает, что "Армения также должна сыграть свою роль в снижении напряженности и быть открыта для той или иной формы международного наблюдения с целью оценки правдивости утверждений Азербайджана о незаконном ввозе оружия в Нагорный Карабах".

При этом, Ассамблея выразила крайнюю обеспокоенность "враждебной и угрожающей риторикой", используемой в отношении армян на самом высоком уровне руководства Азербайджана, и призвала Баку отказаться от такой риторики и принять меры для борьбы как с ненавистническими высказываниями, в том числе со стороны общественности и государственных должностных лиц, и преступления на почве ненависти.

"Также известно о разжигании ненависти, используемом отдельными лицами в Армении. В этой связи Ассамблея также призвал руководство Армении "осудить такие разжигающие ненависть высказывания", а власти принять соответствующие меры для наказания за них.

Ассамблея призвала Азербайджан пригласить делегацию Совета Европы посетить Лачинский коридор и Нагорный Карабах для миссии по установлению фактов, чтобы оценить ситуацию на месте", - говорится в сообщении.

Приветствуя взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана и рассматривая это как первые шаги к прекращению конфликта, который уже привел к слишком большому количеству смертей и трагедий с обеих сторон, Ассамблея напомнила, что на протяжении более 30 лет Армения и Азербайджан находились в конфликте, и что обе страны обязались урегулировать конфликт мирными средствами после вступления в Совет Европы в январе 2001 года.