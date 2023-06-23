Пятница, 23 Июня 2023 11:23

АрмИнфо. Глава МИД Азербайджана отклонил требование Армении предоставить особые гарантии безопасности примерно 120 000 этническим армянам, проживающим в "нагорно-карабахском анклаве", в преддверии нового раунда мирных переговоров. Об этом сообщает агентство Рейтер.

В статье на сайте Рейтер отмечается, что "после ожесточенных боев и прекращения огня при посредничестве России Азербайджан в 2020 году захватил территории, которые контролировались этническими армянами в горном анклаве и вокруг него.

Источник отмечает, что с тех пор обе стороны обсуждают мирное соглашение, в котором они договорятся о границах, урегулируют разногласия по поводу анклава и разморозят отношения.

Также напоминается, что в прошлом месяце премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что Армения действительно признает, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, но хочет, чтобы Баку предоставил гарантии своему этническому армянскому населению.

Однако в интервью агентству Рейтер министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в такой гарантии нет необходимости, а требование равносильно вмешательству в дела Азербайджана.

"Мы не принимаем такое предварительное условие: по ряду причин", - сказал он.

"Самым принципиальным является следующее: это внутренний, суверенный вопрос. Конституция Азербайджана и ряд международных конвенций, участником которых является Азербайджан, обеспечивают все необходимые условия для того, чтобы гарантировать права этого населения", - заявил он.

При этом Байрамов проявив "великодушие" заявил, что "этнические армяне все еще могут использовать и получать образование на своем родном языке и сохранять свою культуру, если они интегрируются в азербайджанское общество и государственные структуры, как и другие этнические и религиозные меньшинства".

Глава МИД АР сказал, что в мирных переговорах был "некоторый прогресс" и что Баку стремился заключить сделку, но также сделал комментарии, которые показывают, насколько велика пропасть, прежде чем он встретится со своим армянским коллегой для дальнейших переговоров в Вашингтоне на следующей неделе: "Почему премьер­министру Армении потребовалось два с половиной года (с момента окончания войны), чтобы сказать, что он фактически признал суверенитет и территориальную целостность Азербайджана?".

Байрамов, приехавший в Лондон на конференцию, посвященную восстановлению Украины, также жаловался на "продолжающееся присутствие тысяч армянских военнослужащих на территории Азербайджана".

При этом Агентство пишет, что Пашинян находится под внутренним давлением по вопросу обеспечения защиты прав этнических армян, проживающих в "анклаве", поскольку Баку настаивает на роспуске правительства и военных структур этнических армян и принятии населением азербайджанских паспортов.

"Напряженность усилилась после того, как Баку установил контрольно-пропускной пункт на Лачинском коридоре - единственной дороге, соединяющей анклав с Арменией, - после нескольких месяцев беспорядков, вызванных людьми, называющими себя азербайджанскими активистами-экологами.

Баку заявляет, что контрольно-пропускной пункт необходим для предотвращения контрабанды военных грузов в анклав и вывоза незаконно добытых материалов. Он отвергает обвинения Армении в том, что он ввел блокаду, которая делает жизнь жителей Карабаха невыносимой", - далее пишет Рейтер.

Агентство также пишет, Рубен Варданян, банкир-миллиардер, который до февраля был высокопоставленным чиновником в правительстве Карабаха, в четверг обвинил Баку в попытке этнической чистки "анклава" путем введения так называемой товарной и энергетической блокады. Азербайджан эти обвинения отрицает.

Байрамов сказал, что мирное соглашение вполне достижимо, если Армения будет готова предпринять определенные шаги.

"Если будет желание не только делать заявления, но и делать какие-то практические шаги, я думаю, что потенциально можно договориться даже раньше конца года. Но если реальной готовности нет: то это может быть позже ", - сказал он.