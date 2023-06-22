Четверг, 22 Июня 2023 22:11

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Армении прокомментировало заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу инцидента 15 июня у моста Хакари.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне на брифинге заявила, что инцидент на мосту Хакари является следствием общей проблемы отсутствия делимитированной армяно-азербайджанской границы. Также, по ее словам, обвинения, озвучиваемые в адрес российских миротворцев, беспочвенны и безосновательны.

<Инцидент 15 июня произошел не в Лачинском коридоре, как отмечает официальный представитель МИД России, а на суверенной территории Республики Армения - на армянской стороне моста Хакари.

В комментарии российской стороны есть очевидное противоречие. Если из-за отсутствия делимитации границы между Арменией и Азербайджаном нельзя четко сказать, где проходит пограничная линия, и в этом - причина продолжающихся проблем, как утверждает официальный представитель МИД РФ, то возникает вопрос: на каком основании на данном участке, с этой стороны моста, был установлен азербайджанский флаг? Кстати, зафиксируем, что этот же тезис регулярно дословно повторяет азербайджанская сторона при ведении агрессивных действий в отношении границ Республики Армения и при вторжении на суверенную территорию РА>, - отметила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

По словам Бадалян, непонятно, зачем российские миротворцы принимали участие в этих действиях в Азербайджане, когда и цель, и даже место проведения операции явно находились за рамками функций и зоны ответственности миротворцев.

<Напоминаем, что единственной касающейся российских миротворцев функцией в этом районе было удержание под контролем 5-километрового Лаичнского коридора>, - говорится в ее комментарии.

Она указала на то, что после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты, в том числе, со стороны МККК, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении не перевозятся тяжелые больные, нуждающиеся в соответствующей медицинской помощи, газоснабжение и электроснабжение остается нарушенными.

<В заключение, мы хотели бы призвать стороны, подписавшие заявление от 9 ноября 2020 года и другие трехсторонние декларации, принятые лидерами Армении, России и Азербайджана, вместо поиска оправданий, неукоснительно выполнять взятые на себя обязательства>, - заявила представитель МИД Армении Ани Бадалян.