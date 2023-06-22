Четверг, 22 Июня 2023 19:11

АрмИнфо. «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребёнка». Данное утверждение великого Достоевского сегодня звучит как никогда актуально. Пока взрослые – идеологи разных мастей – строят амбициозные геополитические, экономические и иные планы, разрабатывают проекты планетарного и космического масштаба, в мире льются слёзы невинного ребёнка. Дети Нагорного Карабаха (Арцаха), уже седьмой месяц находящиеся в заложниках у Азербайджана, сегодня стали своеобразным символом жертвы несправедливости мира, укором злому архитектору, сооружающему «здание судьбы человеческой».

5 июня азербайджанская сторона, намеренно устроив провокацию у моста Хакари, полностью перекрыла все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому (Бердзорскому) коридору. Иными словами, уже целая неделя, как не осуществляется даже весьма ограниченная перевозка тяжелобольных пациентов и людей со срочными гуманитарными потребностями посредством Международного комитета Красного Креста и в сопровождении российских миротворцев по маршруту Степанакерт-Горис-Степанакерт. На протяжении целой недели миротворцы не имеют возможности доставлять из Армении в Арцах продовольствие, топливо, медикаменты и другие товары первой необходимости. В результате гуманитарный кризис в Арцахе, возникший в результате более чем полугодовой блокады, усугубляемой отсутствием поставок газа и электроэнергии из Армении, теперь обостряется не по дням, а по часам.

Бакинский режим неприкрыто обрекает на голод, холод и болезни 120 тысяч граждан Арцаха. 30 тысяч детей уже более полугода продолжают жить в бесчеловечных условиях блокады, будучи изолированными от мира, лишёнными элементарных благ, услуг и предметов первой необходимости, которые доступны детям всего мира. Настоящее арцахских детей полно явных и скрытых ужасов, угроз новой войны, рисков потерять родину и саму жизнь. Власти Азербайджана всеми возможными способами терроризирует детей Арцаха только по той причине, что они армянской национальности, угрожают стереть саму их идентичность. Из-за продолжающейся блокады сотни карабахских семей остаются разлученными, тысячи детей лишены родительской заботы и любви. Перманентный террор с азербайджанской стороны пагубно сказывается на психическом состоянии каждого ребёнка, ведёт к необратимым травмам.

Алиев с наглой иронией заявляет, что международное право сегодня во всем мире не действует, на первый план выходит фактор силы. Осознавая конъюнктурное превосходство своей вонючей нефти над «слезой невинного ребёнка» в современном дезориентированном, порочном мире, главарь бакинского режима ясно даёт понять, что ему глубоко наплевать на международное право и элементарные человеческие нормы, цинично игнорирует даже обязательное для выполнения решение Международного суда ООН. Вместе с тем, блокируя «дорогу жизни», азербайджанские власти сами же опровергают свои лживые заявления об «интеграции» арцахских армян в своё деспотическое квазигосударство со средневековыми варварскими нравами.

Тем временем за последние полгода в Арцахе родились сотни детей, которые, едва появившись на свет Божий, сполна ощутили на себе все тяготы и лишения блокады. И если мир будет притворяться, что не замечает «слезу на щеке невинного ребёнка», останется глух к плачу новорожденных арцахцев и будет дальше слушать прожжённых циников и лжецов в облачении политиков и дипломатов, столь «артистически и художественно жестоких» (как писал тот же классик), то нависшая над народом Арцаха угроза геноцида станет реальностью.

Всё, чего хотят дети Арцаха, это иметь детство, как у других детей планеты, расти под мирным небом в кругу своей семьи, радоваться, улыбаться и смеяться, а не страдать, терпеть бесконечные лишения и лить слёзы. Дети Арцаха должны быть услышанными. Их нельзя оставлять наедине с экзистенциальными угрозами. Проблема даже одного ребёнка не может быть локальной, это мировая проблема. Плач ребёнка в любом уголке мира должен стать тревожным сигналом для всего человечества.

И вновь не могу не обратиться к Достоевскому: «Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребёночка, бившего себя кулачёнком в грудь и на неотомщённых слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!»

Каждый взрослый, цивилизованный человек сегодня должен прямо и честно ответить на этот вопрос. Завтра уже будет поздно.

Тот, кто упорно не замечает слезы на щеке невинного ребёнка, кто не слышит плач младенцев, тот вольно или невольно содействует чудовищному преступлению и совершает смертный грех. Мир, не способный защитить детей, международное сообщество, ставящее ради собственного уюта вонючую нефть выше невинной слезы ребёнка, не имеет будущего…

Ашот Бегларян,

писатель, публицист,

Степанакерт.