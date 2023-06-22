Четверг, 22 Июня 2023 17:11

АрмИнфо. Депутаты Европарламента от Подкомитета по безопасности и обороне (SEDE) призывают Азербайджан прекратить подрыв мирного процесса. Об этом говорится в заявлении для прессы на сайте Европарламента относительно итогов визита делегации SEDE в Армению.

В сообщении напоминается, что делегация Подкомитета посетила Армению с 19 по 22 июня, чтобы оценить ситуацию с безопасностью и перспективы мира.

"Делегация подкомитета по безопасности и обороне в составе шести человек во главе с председателем Натали Луазо (Франция) встретилась с ведущими членами правительства, депутатами Национального собрания Армении, а также представителями международного сообщества.

В сопровождении новой гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA) члены Европарламента также совершили поездку к Лачинскому коридору, чтобы ознакомиться ситуацией, связанной с незаконной блокадой", - отмечается в сообщении.

"Наш своевременный визит позволил нам оценить хрупкую ситуацию с безопасностью на местах в Армении. Мы призвали Азербайджан немедленно уйти со всех частей территории Армении и соблюдать свои международно-правовые обязательства, в том числе путем прекращения незаконной блокады Лачинского коридора. Мы высоко оцениваем усилия ЕС по поддержке процесса нормализации отношений между двумя странами, но для этого необходимо, чтобы все стороны, и в частности Азербайджан, прекратили боевые действия и проявили искреннюю приверженность мирному процессу. Крайне важно положить конец страданиям местного населения, и это также принесет стабильность и безопасность, которые служат интересам как Армении, так и Азербайджана, а также всего региона Южного Кавказа", - сказала председатель Натали Луазо по окончанию визита.

В пресс-релизе также отмечается, что наблюдая за полной блокадой Лачинского коридора и разворачивающегося гуманитарного кризиса из-за невозможности движения товаров и людей через коридор, депутаты Европарламента заслушали показания детей и взрослых, страдающих от гуманитарных последствий незаконной блокады, которые не могут вернуться в свои семьи и дома в Нагорном Карабахе.

"Они призвали Азербайджан немедленно снять незаконную блокаду и предоставить свободный доступ, особенно гуманитарной помощи, чтобы положить конец страданиям.

В условиях ухудшения ситуации с безопасностью депутаты Европарламента призвали к подлинному и прочному прорыву в недавно возобновленных переговорах на высоком уровне между двумя странами. Напряженность, боевые действия, нарушения режима прекращения огня и трансграничные нападения со стороны Азербайджана продолжают угрожать хрупкому мирному процессу", - говорится в сообщении на сайте Европарламента. Отмечается, что депутаты Европарламента также приветствовали углубление отношений между ЕС и Арменией и усиление участия ЕС в сфере безопасности. Они призвали Армению к дальнейшему развитию диалога по вопросам политики и безопасности с ЕС для углубления этого партнерства.

Депутаты Европарламента оценили важную роль новой гражданской миссии ЕС в Армении этих сложных обстоятельствах и призвали усилить ее присутствие вдоль азербайджано-армянской границы.

" Они призвали Азербайджан установить прямую связь с миссией на местах и поблагодарили наблюдателей EUMA за их профессиональное поведение при мониторинге армянской стороны границы в этих сложных условиях. Они вернутся в Брюссель с рекомендациями по усилению важной работы EUMA, включая необходимые ресурсы и связь", - говорится в сообщении на сайте Европарламента