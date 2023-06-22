Четверг, 22 Июня 2023 17:08

АрмИнфо. Азербайджан, помимо прочих прав, ежедневно нарушает право армян на жизнь. Об этом заявила председатель Постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян в рамках встречи в Боюсселе с делегацией во главе с председателем парламента Французского сообщества Бельгии - Валлония-Брюссельской конфедерации Руди Демотом.

Она подчеркнула, что политика этнической чистки и геноцида Азербайджана должна быть предотвращена как можно скорее, и в этом контексте признание международным сообществом реализации права народа Арцаха на самоопределение является критически важным. В этой связи парламентарий рассказала о фактах грубого нарушения Азербайджаном международного гуманитарного права, представила гуманитарные проблемы 120 тысяч армян Арцаха, находящихся в заложниках уже более полугода вследствие азербайджанской блокады.

Описав посягательства Азербайджана на суверенную территорию Армении, вследствие чего с армянской стороны имеются раненые и убитые, обстреляны гражданские объекты и машины скорой помощи, Товмасян обратилась с просьбой о содействии усилиям по созданию буферной зоны за пределами суверенной территории Республики Армения из соображений безопасности