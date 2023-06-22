Четверг, 22 Июня 2023 16:48

АрмИнфо.В Армении игрок онлайн-казино сможет делать ставки только со своего личного игрового счета. Правительство Армении 22 июня одобрило проект решения <Об азартных играх, играх с интернет-выигрышем и игорных домах и в Закон <О лотереях>.

По словам министра финансов Армении Ваге Ованнисяна, законопроектами предлагается урегулировать отношения, связанные с внесением денег на игровые счета, в частности установить, что пополнение игровых учетных записей при интернет играх с выигрышнем будет возможно исключительно через банковские (в том числе карточные) счета, принадлежащие данному игроку. Будет также запрещено вводить и снимать деньги с игровых счетов участников тотализатора в наличной форме.

Как указал министр, инициатива нацелена, в первую очередь на то, чтобы игрок мог делать ставки только со своего личного игрового счета, что сделает более контролируемым его поведение. С другой стороны, данной возможности лишатся граждане, по какой-либо причине не имеющие возможность иметь, пользоваться банковским счетом.

В свою очередь председатель Комиссии по защите конкуренции Армении Гегам Геворкян отметил, что иностранные сайты-резиденты - организаторы игр с выигрышем также подпадают под данный режим, чтоб <не создалось впечатление, что можно будет перевести платформу, трафик за границу>. <Последние производства КЗК показывают, что вероятность выиграть дополнительные бонусы на зарубежных платформах составляет 3%. То есть, с точки зрения игрока делать там ставки в надежде на заработок - не такое уж и выгодное предприятие>, - заметил Геворкян.

В этом ключе глава Минфина сообщил, что вскоре возглавляемое им ведомство введет в оборот законопроект, в рамках которого будет ограничен доступ к тотализаторам, не имеющим регистрацию и лицензию в РА.

Напомним, что еще в 2022 году в Армении парламентарии выступили с инициативой о запрете на пополнение игровых учетных записей с помощью наличных и переводов через платежные терминалы. Единственное исключение, как отмечалось, составят нерезиденты и только в "оффлайн-казино". Шахматы, шашки, нарды, тир, биллиард и другие спортивные игры не входят в перечень игр с выигрышем. Исключение составляют только карты. Всем остальным перечислять деньги для ставок можно будет только напрямую с собственного банковского счета.

Согласно Минфину, в 2021 году в Армении было сделано ставок на 3,9 трлн драмов или около $8,1млрд (расчетный курс армянского драма к доллару - 480 за $). В рамках политики противодействия проблемному гемблингу, и адресной реализации социальной политики государства на сегодня игры с выигрышем и тотализаторы облагаются государственной пошлиной в 600 млн драмов в год. С 1 июля 2023 года в букмекерской сфере и в сфере онлайн-казино будет увеличен размер госпошлины - за каждые 100 млрд. ставок следует выплачивать 175 млн драмов дополнительно. По той же логике, за каждые 50 млрд ставок, принятых онлайн-тотализаторами, будет взиматься 50 млн драмов государственной пошлины.