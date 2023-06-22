Четверг, 22 Июня 2023 16:46

АрмИнфо.. Все ведомства Армении по различным каналам делают все возможное для скорейшего разрешения ситуации в Арцахе и восстановления нормального передвижения людей, товаров и медикаментов. Об этом 22 июня журналистам заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

По ее словам, гуманитарная ситуация в Арцахе с каждым часом ухудшается, исчерпываются запасы, в том числе, медицинские препараты, переносятся сроки плановой медицинской помощи для остро в них нуждающихся. <Мы в ежедневном режиме работаем с нашими арцахскими коллегами, пытаясь по максимуму аккуратно использовать имеющиеся

ресурсы, но ожидаем скорейшего разрешения ситуации, чтобы получить доступ к больным, нуждающихся в неотложной помощи>, - сказала

Аванесян. Она добавила, что по положению на текущий момент по данной проблеме нет осуждаемых заявлений со стороны международных организаций, но имеется решение международного суда, которое подлежит к исполнению.

Министр подчеркнула, что несмотря на оснащенность больницы в Степанакерте и наличие квалифицированных кадров, тем не менее, имеются узкоспециальные услуги, в которых нуждаются больные в Арцахе, и эти услуги можно оказать только в Ереване.