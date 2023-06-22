Четверг, 22 Июня 2023 16:44

АрмИнфо. Публикации в армянских СМИ сообщений о якобы уголовном производстве, инициированным Службой национальной безопасности против председателя Высшего судебного совета Карена Андреасяна, являются сплетнями. Об этом 22 июня журналистам заявил министр юстиции РА Григор Минасян, находящийся в приятельских отношениях с Андреасяном.

Что касается обвинений со стороны ряда политических сил адрес ВСС в давлениях на неугодных судей, то, как отметил министр, зачастую

бывают случаи, когда стороны защиты того или иного судьи всячески пытаются воспротивиться очевидным дисциплинарным нарушениям. Минасян указал на очевидность того факта, что судьи, в отношении которых возбуждены дисциплинарные производства, должны как-то оправдаться. <К примеру, чиновник, который обвиняется в коррупционных сделках, начинает трубить о политических преследованиях. То же самое происходит и с судьями, в отношении которых возбуждено дисциплинарное производство, заявляют не некоем давлении со стороны ВСС. Тем не менее, мы живем в демократической стране, слушаем мнения всех, но не отклоняемся от нашей повестки>, - сказал министр.

Он отказался ответить на вопрос о том, почему до сих пор не привлечены к уголовной ответственности второй и третий президенты РА Роберт Кочарян и Серж Саргсян, накопившие огромные состояния, отметив, что его комментарий может быть воспринят как давление на правоохранительную систему. <По этой причине я воздержусь давать какие-либо правовые оценки. Моя политическая позиция заключается в том, что любой гражданин, независимо от занимаемой должности, политической принадлежности при совершении противоправных действий будет наказан>, - сказал министр.

Отметим, что ранее сайт Oragir.News сообщил, что по имеющимся у них сведениям, в СНБ инициировано уголовное производство против

председателя ВСС Карена Андреасяна по статье превышение полномочий. Сам Андреасян эту новость не прокомментировал. <Без комментариев>, - сказал Андреасян в беседе с журналистами.