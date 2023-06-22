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АрмИнфо. Публикации в армянских СМИ сообщений о якобы уголовном производстве, инициированным Службой национальной безопасности против председателя Высшего судебного совета Карена Андреасяна, являются сплетнями. Об этом 22 июня журналистам заявил министр юстиции РА Григор Минасян, находящийся в приятельских отношениях с Андреасяном.
Что касается обвинений со стороны ряда политических сил адрес ВСС в давлениях на неугодных судей, то, как отметил министр, зачастую
бывают случаи, когда стороны защиты того или иного судьи всячески пытаются воспротивиться очевидным дисциплинарным нарушениям. Минасян указал на очевидность того факта, что судьи, в отношении которых возбуждены дисциплинарные производства, должны как-то оправдаться. <К примеру, чиновник, который обвиняется в коррупционных сделках, начинает трубить о политических преследованиях. То же самое происходит и с судьями, в отношении которых возбуждено дисциплинарное производство, заявляют не некоем давлении со стороны ВСС. Тем не менее, мы живем в демократической стране, слушаем мнения всех, но не отклоняемся от нашей повестки>, - сказал министр.
Он отказался ответить на вопрос о том, почему до сих пор не привлечены к уголовной ответственности второй и третий президенты РА Роберт Кочарян и Серж Саргсян, накопившие огромные состояния, отметив, что его комментарий может быть воспринят как давление на правоохранительную систему. <По этой причине я воздержусь давать какие-либо правовые оценки. Моя политическая позиция заключается в том, что любой гражданин, независимо от занимаемой должности, политической принадлежности при совершении противоправных действий будет наказан>, - сказал министр.
Отметим, что ранее сайт Oragir.News сообщил, что по имеющимся у них сведениям, в СНБ инициировано уголовное производство против
председателя ВСС Карена Андреасяна по статье превышение полномочий. Сам Андреасян эту новость не прокомментировал. <Без комментариев>, - сказал Андреасян в беседе с журналистами.
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|Тагуи Товмасян: Азербайджан ежедневно нарушает право армян на жизнь
|Нидерландский парламентарий посетил Сюник и воочию ознакомился с азербайджанской блокадой Арцаха
|Правительство Армении анонсировало очередной пакет ограничений для игроков онлайн-тотализаторов
|Министр: гуманитарная ситуация в Арцахе с каждым часом ухудшается
|Публикации об уголовном преследовании со стороны СНБ в отношении главы ВСС являются сплетнями - Минасян
|К очередным сборам в Армении будут будут привлечены около 2500 резервистов
|Информация представителей гражданского общества РА об армянофобии в Азербайджане включена в отчет ООН
|Военнослужащий АО Арцаха получил ранение в результате вражеской провокации
|Пашинян поблагодарил Путина и Мишустина за последовательность при реконструкции КПП Верхний Ларс
|Американские законодатели сошлись во мнении - необходимо остановить геноцид народа Арцаха
|Ереван готов к скорейшей деблокаде региональных коммуникаций при сохранении принципов суверенитета, юрисдикции и взаимности - Премьер РА
|Пашинян рассказал о настрое Еревана перед Вашингтонской встрече глав МИД
|Баку делает все, чтобы сделать невозможной жизнь армян в Нагорном Карабахе - Пашинян
|МИД РФ: обвинения в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны и безосновательны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Солдат азербайджанской армии приговорен в Армении к 20 годам лишения свободы
|Мгер Григорян заявил о консенсусе в вопросе деблокады коммуникаций
|Реформы в войсках полиции приведут к новому стандарту обеспечения общественной безопасности - премьер- министр
|Ереван получил положительный ответ Баку на предложение о встрече
|В Эрзруме открылся так называемый Центр исследования турецко-армянских отношений, который займется разжиганием армянофобии в Турции
|Участие в летнем военно-спортивном лагере станет обязательным для всех учащихся, перешедших в 11-й класс - министр
|ЕКРН фиксирует прогресс в борьбе с расизмом в Армении за последние годы, и указывает на наличие озабоченностей по некоторым вопросам
|Арутюн Кивирян: надеюсь, свой первый полет в космос совершить до 2027 года
|Депутат НС РА: Азербайджан занимается этнической чисткой коренного армянского народа в регионе
|Степанакерт: Лачинский коридор используется Азербайджаном в качестве военно- политического инструмента для агрессивных действий против Арцаха и ее граждан
|Был ли обсужден вопрос о приостановке или заморозке членства РА в ОДКБ
|МИД РФ: Россия призывает Баку не делать карабахское население заложником политических разногласий с Ереваном
|МИД РФ: Россия готова способствовать началу диалога между Баку и Степанакертом
|МИД РФ: Прозвучавшие на заседании комиссии парламента Армении оценки связаны с продолжением внутриполитических процессов
|Aмериканские конгрессмены требуют от администрации США прекратить оказание военной помощи Азербайджану
|В рейтинге самых богатых стран мира Армения заняла 85-ое место
|Европарламентарий: Согласно задокументированным данным гражданской миссии ЕС в РА, вооруженные инциденты происходят только с одной стороны
|Натали Луазо: Российскиe миротворцы ответственны за обеспечение бесперебойного движения через Лачинский коридор, но не выполняют своих функций
|ECRI: В Азербайджане сохраняется упорный враждебный нарратив против Армении
|Генпрокуратура сообщает о махинациях в бытность Сержа Саргсяна министром обороны
|Зампред АНК назвал постановочным шоу вчерашнее выступление армянского премьера в парламенте
|Родителей пропавших без вести солдат войск РХБЗ примут в Службе нацбезопасности Армении
|Экс-глава МИД Армении указал Пашиняну на кратчайший путь для очистки совести
|Руководитель офиса второго президента РА отреагировал на обвинения премьер-министра в адрес Роберта Кочаряна
|Миссия ЕС в Армении проведет патрулирование Лачинского коридора
|Во Всемирный день беженцев МИД Армении призвал международное сообщество обратить внимание на политику этнической чистки, проводимую Азербайджаном
|В Арцахе назревает чрезвычайная гуманитарная катастрофа, а власти и оппозиция в Армении ничего не делают
|АО НКР: Вражеские силы нарушили режим прекращения огня в направлении Мартакертского района
|Омбудсмен НКР: Сегодня более 15 000 вынужденных переселенцев живут в Арцахе в условиях блокады, борясь с последствиями как депортации, так и блокады
|Лео Докерти: Великобритания и Азербайджан совместно борются с глобальными угрозами
|Министерство окружающей среды РА подтвердило сообщения СМИ о незаконной добычи песка в озере Севан
|В Армии обороны Арцаха продолжают опровергать вражескую дезинформацию
|Ненависть к армянам проявляется на всех уровнях азербайджанского общества, в том числе, и среди высокопоставленных лиц - Омбудсмен РА
|"Общественный совет Аркадия Тер-Тадевосяна" объявил о присоединении к народному движению "Мать Армения"
|Докладчик по вопросам Армении Европарламента призвал к справедливому судебному разбирательству в связи с арестом Ашотяна
|Бывший депутат НС Армении сигнализирует о катастрофической ситуации в Арцахе
|Арарат Мирзоян указал на необходимость выполнения со стороны ОДКБ своих договорных обязательств и должной оценки ситуации на границе Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сурен Папикян встретился с министром вооруженных сил Франции
|Враг продолжает незаконное заселение Бердзора и других оккупированных территорий Арцаха
|Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
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