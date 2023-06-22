Четверг, 22 Июня 2023 16:43

АрмИнфо.С 1 августа по 13 октября в Армении пройдут учебные сборы резервистов. Решения принято 22 июня на заседании правительства.

<Объявить с 1 августа по 13 октября 2023 года включительно тренировочные сборы резервистов рядового состава, прапорщиков и офицеров, состоящих на учете в резерве первой и второй категории.

Привлечь к сборам до 2352 граждан, из них 2115 рядовых и младших офицеров, 110 старших офицеров, 127 резервистов офицерского состава (по мотострелковым специальностям, связисты, по инженерным и разведывательным специальностям)>, - говорится в пояснении к документу.

В ходе объявленых сборов граждане привлекается на срок не более 25 календарных дней.

В целях обеспечения учебно-тренировочных сборов с 1 августа по 13 октября 2023 года включительно будут задействованы до 205 транспортных средств, задействуя каждое транспортное средство на срок не более 7 календарных дней, за исключением автомобильных строительных машин, привлечение которых осуществляется на срок не более 25 календарных дней.