Четверг, 22 Июня 2023 16:41

АрмИнфо.Информация об армянофобии в Азербайджане, представленная представителями гражданского общества РА включена в отчет ООН. Об этом сообщает неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Трансперенси Интернешнл.

Отмечается, что в Женеве 19 июня началась 53-я сессия Совета ООН по правам человека, в преддверии которой спецдокладчик ООН по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости опубликовал тематический доклад.

В докладе "О нацизме, новых формах нацизма и других практиках и нетерпимости" обобщена информация, предоставленная государствами-членами ООН, о том, какие шаги предприняты правительством данной страны для борьбы с героизацией нацизма, неонацизма и других практик в своей страны, а также представляет информацию, предоставленную общественными организациями в этом контексте.

Спецдокладчик включил информацию, предоставленную группой организаций гражданского общества Армении о множествах фактов, заявлений международных судов и правозащитных органов, оправдывающих проведение политики расовой дискриминации в отношении армян в Азербайджане на государственном уровне в свой последний доклад.

В докладе также представлена практика преступлений на почве ненависти и нарушений прав человека в отношении армян и их безнаказанность, что приводит к совершению еще более жестоких преступлений в отношении армян, попавших под контроль Азербайджана. В докладе также представлены доказательства того, что воспитание ненависти к армянам является составной частью общего образования не только в учебных пособиях, но и частью школьной обыденности.

В отчете цитируются Заключительные замечания Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации по Азербайджану, в которых Комитет призвал Баку принять меры против подстрекательства и пропаганды разжигания ненависти, расовой ненависти и дискриминации, в том числе в Интернете и социальных сетях, и против этнических армян своими официальными лицами за разжигание ненависти. Комитет также выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что школьные учебники в Азербайджане пропагандируют предрассудки и разжигают расовую ненависть, особенно в отношении этнических армян. Согласно представленной информации, ненависть к армянам проявляется также в спорте, а также посредством уничтожения и ликвидацию культурного и религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.

Информация была собранна и представлена общественной организацией "Защита прав без границ", Фондом развития демократии и Антикоррупционным центром Transparency International.