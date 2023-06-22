Четверг, 22 Июня 2023 15:57

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину за последовательность, проявленную при реконструкции КПП Верхний Ларс.

Еще в начале июня на встрече с главой армянского правительства Николом Пашиняном глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что реконструкция полос таможенного пункта "Верхний Ларс" будет завершена к 15 июня. В итоге, 15 июня были сданы в эксплуатацию 15 новых линий, в результате чего на КПП действует уже 39 линий, 12 из которых для грузовиков (6 въездов и 6 выездов), 24 - для легковых пассажирских машин (12 въездов и 12 выездов), 2 - для пассажирских автобусов и 1 - для негабаритных грузов. Согласно КГД Армении, после открытия новых линий пропускная способность КПП выросла на 30%, ежедневно в среднем оформляется порядка 1300 грузовиков, что привело к устранению очередей с обеих сторон КПП.

<Вопрос постоянно был в повестке моих обсуждений с президентом Российской Федерации и главой Правительства Российской Федерации. Хотел бы поблагодарить президента Путина и премьер-министра Мишустина за последовательную работу в этом вопросе>, - заявил Пашинян 22 июня на заседании правительства.

Премьер поблагодарил также грузинского коллегу Ираклия Гарибашвили за расширение КПП Казбеги на грузинской стороне границы с Россией, а также за ускоренное строительство тоннеля Квешети-Коби.

Вице-премьер Мгер Григорян добавил, что количество полос для проезда через Верхний Ларс с 11 увеличилось до 39 (24 из них для граждан), что является очень большим и важным изменением. <В 2020-21 годах наш рекорд пропуска был 300 грузовиков в сутки, сегодня он достиг 1400-1500, причем вчера на полосах было свободное место еще для 409. Кроме того, при необходимости возможно также модульное решение. Действительно, российская сторона проделала большую работу. Пропускная способность машин увеличится и на грузинском КПП (Казбеги-ред.) - до конца 2024 года число полос там хотят увеличить с 9 до 15>, - отметил он.