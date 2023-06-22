Четверг, 22 Июня 2023 15:50

АрмИнфо. Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссии по делимитации границы и есть принципиальное соглашение о проведении заседания. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 июня на заседании кабмина.

<Армения готова к скорейшей деблокаде коммуникаций региона при сохранении принципов суверенитета, юрисдикции и взаимности>, - сказал он.

Напомним, что накануне в беседе с журналистами вице-премьер Мгер Григорян заявил, что есть консенсус, что процесс деблокады транспортных коммуникаций начинается с возобновления эксплуатации железной дороги Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз. По его словам, есть также окончательное восприятие того, что регулирования должны быть в юрисдикции и суверенитете стран, по территории которых будет проходить железная дорога (ранее это подтвердил также российский вице-премьер Алексей Оверчук - ред.). При этом, как считает вице-премьер, азербайджанская сторона согласна с этим вариантом, поскольку неоднократно было заявлено, что в другом формате этот вопрос не будет обсуждаться. <Если есть встречи и обсуждения, значит, это восприятие разделяют все участники, минимум на нашей, трехсторонней площадке>, - сказал Мгер Григорян.

На вопрос о том, будет ли осуществлять ФСБ России контроль транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией при будущем разблокировании, армянский вице-премьер уточнил, что, если цитируется 9 пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, то в нем говорится о Погранвойсках в составе ФСБ. Предстоят обсуждения о функциях пограничных войск ФСБ РФ, сказал он.