Четверг, 22 Июня 2023 15:39

АрмИнфо.Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в Вашингтоне на следующей неделе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 июня на заседании кабмина.

<Что касается отношений Армения-Азербайджан, то позиция Еревана неизменна - должны быть приложены все усилия для установления мира и заключения договора о мире. На следующей неделе в Вашингтоне состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана, и наша делегация отбывает в США именно с таким настроем>, - заявил он.

Напомним, что очередной раунд обсуждений между главами МИД Армении и Азербайджана был запланирован на 12 июня в Вашингтоне, однако был отложен по просьбе Баку. Предыдущие переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли в Вашингтоне 1-4 мая.