Четверг, 22 Июня 2023 15:34

АрмИнфо. Баку делает все, чтобы сделать невозможным жизнь армян в Нагорном Карабахе. Именно в этом состоит политика этнической чистки, о которой мы сигнализировали долгое время, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 июня.

<Гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе продолжает обостряться - незаконная блокада Лачинского коридора (закрыт с 12 декабря 2022 года-ред.) продолжается, вопреки промежуточному решению Международного суда ООН от 22 февраля с.г. Суд вынес юридически обязывающее решение и обязал Азербайджан принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях. Решение суда не было исполнено. Более того, запрещен проезд машин Международного Комитета Красного Креста (МККК)>, - напомнил премьер.

Как указал Пашинян, эти факты идут вразрез с заявлениями Баку, который утверждает, что страны, озвучивающие существующие проблемы в НК и Лачинском коридоре, вмешиваются во внутренние дела Азербайджана.

Тем временем, неисполнение решения Международного суда ООН является проблемой международной повестки и отношение к этому должно быть в рамках данной логики, добавил он. <Важно зафиксировать, что неисполнение и игнорирование решения привело к гуманитарному кризису. Население НК лишено внешних поставок газа и электроэнергии, а местные мощности лишь частично покрывают потребности НК. Прекращены также поставки в НК еды и товаров первой необходимости, есть реальный дефицит медикаментов и в этих условиях отсутствует возможность перевозки даже тяжелобольных пациентов>, - заявил он.

Решение данной проблемы, как указал премьер, следующее: юридически обязывающее решение Международного суда ООН в рамках судебного разбирательства, возбужденного Арменией против Азербайджана, должно быть исполнено и это является вопросом международной повестки, в том числе Совета Безопасности ООН, поскольку он уполномочен обеспечить исполнение решения данной судебной инстанции.

Помимо этого, добавил он, в конце концов должен быть запущен международный механизм диалога между Баку и Степанакертом, в рамках которого будет решен вопрос безопасности и прав армян НК.