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АрмИнфо.Инцидент 15 июня в районе моста Акари связан с общей проблемой отсутствия процесса делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом 21 июня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, российская сторона неоднократно призывала запустить работу двусторонней комиссии по делимитации границы при консультативном участии Российской Федерации. <Мы готовы помочь с определением прохождения пограничной линии, в том числе, на данном участке, что стало очередным <яблоком раздора> между сторонами. Обвинения в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны и безосновательны. Мы настоятельно рекомендовали бы снизить градус риторики на этот счет. Миротворцы тесно работают со сторонами по нормализации, они четко выполняют задачи по стабилизации обстановки и поддержания режима прекращения огня в зоне своей ответственности>, - сказала Захарова.
Напомним, что 17 июня Министерство иностранных дел Армении выразило недовольство послу России в Ереване Сергею Копыркину в связи с инцидентом, в котором были задействованы российские миротворцы, произошедшим в четверг у моста Акари. 15 июня рано утром произошел инцидент на границе Армении и Азербайджана. Согласно сообщению Погранслужбы Армении, группа азербайджанских военных попыталась установить государственный флаг Азербайджана на армянской территории. Причем, произошло это, как свидетельствуют видеосюжеты, в присутствии российских миротворцев. В ведомстве отметили, что армянская сторона предотвратила продвижение азербайджанских военнослужащих и попытку развернуть флаг.
|МИД РФ: обвинения в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны и безосновательны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Солдат азербайджанской армии приговорен в Армении к 20 годам лишения свободы
|Мгер Григорян заявил о консенсусе в вопросе деблокады коммуникаций
|Реформы в войсках полиции приведут к новому стандарту обеспечения общественной безопасности - премьер- министр
|Ереван получил положительный ответ Баку на предложение о встрече
|В Эрзруме открылся так называемый Центр исследования турецко-армянских отношений, который займется разжиганием армянофобии в Турции
|Участие в летнем военно-спортивном лагере станет обязательным для всех учащихся, перешедших в 11-й класс - министр
|ЕКРН фиксирует прогресс в борьбе с расизмом в Армении за последние годы, и указывает на наличие озабоченностей по некоторым вопросам
|Арутюн Кивирян: надеюсь, свой первый полет в космос совершить до 2027 года
|Депутат НС РА: Азербайджан занимается этнической чисткой коренного армянского народа в регионе
|Степанакерт: Лачинский коридор используется Азербайджаном в качестве военно- политического инструмента для агрессивных действий против Арцаха и ее граждан
|Был ли обсужден вопрос о приостановке или заморозке членства РА в ОДКБ
|МИД РФ: Россия призывает Баку не делать карабахское население заложником политических разногласий с Ереваном
|МИД РФ: Россия готова способствовать началу диалога между Баку и Степанакертом
|МИД РФ: Прозвучавшие на заседании комиссии парламента Армении оценки связаны с продолжением внутриполитических процессов
|Aмериканские конгрессмены требуют от администрации США прекратить оказание военной помощи Азербайджану
|В рейтинге самых богатых стран мира Армения заняла 85-ое место
|Европарламентарий: Согласно задокументированным данным гражданской миссии ЕС в РА, вооруженные инциденты происходят только с одной стороны
|Натали Луазо: Российскиe миротворцы ответственны за обеспечение бесперебойного движения через Лачинский коридор, но не выполняют своих функций
|ECRI: В Азербайджане сохраняется упорный враждебный нарратив против Армении
|Генпрокуратура сообщает о махинациях в бытность Сержа Саргсяна министром обороны
|Зампред АНК назвал постановочным шоу вчерашнее выступление армянского премьера в парламенте
|Родителей пропавших без вести солдат войск РХБЗ примут в Службе нацбезопасности Армении
|Экс-глава МИД Армении указал Пашиняну на кратчайший путь для очистки совести
|Руководитель офиса второго президента РА отреагировал на обвинения премьер-министра в адрес Роберта Кочаряна
|Миссия ЕС в Армении проведет патрулирование Лачинского коридора
|Во Всемирный день беженцев МИД Армении призвал международное сообщество обратить внимание на политику этнической чистки, проводимую Азербайджаном
|В Арцахе назревает чрезвычайная гуманитарная катастрофа, а власти и оппозиция в Армении ничего не делают
|АО НКР: Вражеские силы нарушили режим прекращения огня в направлении Мартакертского района
|Омбудсмен НКР: Сегодня более 15 000 вынужденных переселенцев живут в Арцахе в условиях блокады, борясь с последствиями как депортации, так и блокады
|Лео Докерти: Великобритания и Азербайджан совместно борются с глобальными угрозами
|Министерство окружающей среды РА подтвердило сообщения СМИ о незаконной добычи песка в озере Севан
|В Армии обороны Арцаха продолжают опровергать вражескую дезинформацию
|Ненависть к армянам проявляется на всех уровнях азербайджанского общества, в том числе, и среди высокопоставленных лиц - Омбудсмен РА
|"Общественный совет Аркадия Тер-Тадевосяна" объявил о присоединении к народному движению "Мать Армения"
|Докладчик по вопросам Армении Европарламента призвал к справедливому судебному разбирательству в связи с арестом Ашотяна
|Бывший депутат НС Армении сигнализирует о катастрофической ситуации в Арцахе
|Арарат Мирзоян указал на необходимость выполнения со стороны ОДКБ своих договорных обязательств и должной оценки ситуации на границе Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сурен Папикян встретился с министром вооруженных сил Франции
|Враг продолжает незаконное заселение Бердзора и других оккупированных территорий Арцаха
|Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
|Эксперт: в случае с Пашиняном мы имеем дело с миром кривых зеркал, где единственная проблема - гора Арарат
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции ВС Армении на разных участках передовой
|Завершено следствие по делу двух мошенников, похитивших свыше 3 млн драм - СК
|Лавров: Россия не против того, чтобы и другие международные игроки пробовали свои силы в посредничестве между Баку и Ереваном
|Миссия ЕС в Армении открыла 23 вакансии на разные позиции
|В Дилижане вновь пройдет крупный гастрономический фестиваль GASTROFEST
|Оппозиционер: пригласит ли комиссия НС на свое заседание Путина, чтобы проверить слова Пашиняна?
|Пашинян пояснил свои слова о начале переговоров по Нагорному Карабаху с собственной точки зрения
|Серж Саргсян дал Баку время на подготовку - Премьер
|Президент Беларуси призвал страны-члены ОДКБ держаться вместе в это непростое время
|Российский эксперт назвал мотивы обращения Пашиняна к истории второй карабахской войны
|Комиссия НС по расследованию обстоятельств войны 2020 года намерена пригласить на свое заседание и президента Арцаха - глава комиссии
|ЦИК РА одобрила заявку инициативной группы "Айакве" об организации сбора подписей о внесении законодательных изменений
|Секретарь Совбеза Армении и евродепутаты обсудили ситуацию в регионе
|Ки-Уэстский процесс предполагал передачу Баку Мегринского района и экстерриториального коридора - Пашинян
|Ален Симонян ответил оппозиции по поводу работы парламентской комиссии по расследованию обстоятельств войны в Арцахе в 2020 году
|Вазген Саргсян и Карен Демирчян ценой своей жизни помешали передаче Мегри - Пашинян
|Читать больше
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