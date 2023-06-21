Среда, 21 Июня 2023 23:13

АрмИнфо.Инцидент 15 июня в районе моста Акари связан с общей проблемой отсутствия процесса делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом 21 июня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона неоднократно призывала запустить работу двусторонней комиссии по делимитации границы при консультативном участии Российской Федерации. <Мы готовы помочь с определением прохождения пограничной линии, в том числе, на данном участке, что стало очередным <яблоком раздора> между сторонами. Обвинения в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны и безосновательны. Мы настоятельно рекомендовали бы снизить градус риторики на этот счет. Миротворцы тесно работают со сторонами по нормализации, они четко выполняют задачи по стабилизации обстановки и поддержания режима прекращения огня в зоне своей ответственности>, - сказала Захарова.

Напомним, что 17 июня Министерство иностранных дел Армении выразило недовольство послу России в Ереване Сергею Копыркину в связи с инцидентом, в котором были задействованы российские миротворцы, произошедшим в четверг у моста Акари. 15 июня рано утром произошел инцидент на границе Армении и Азербайджана. Согласно сообщению Погранслужбы Армении, группа азербайджанских военных попыталась установить государственный флаг Азербайджана на армянской территории. Причем, произошло это, как свидетельствуют видеосюжеты, в присутствии российских миротворцев. В ведомстве отметили, что армянская сторона предотвратила продвижение азербайджанских военнослужащих и попытку развернуть флаг.