Среда, 21 Июня 2023 22:55

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 7, 9, 5А на улице Гоголя, жилые дома 8, 10 на улице Рубинянца, 17А, 17Б на улице Норашхараин, частные дома 1-91/3 на улице Фанарджяна, 22-51/1 на улице Думани, 3-47/3 на переулке Каленца, частные дома 1-10 на 10-ой улице Арабкира, частные дома 1-7 на улице Барбюса, абоненты-жильцы жилых домов 39, 40, 41, 44, 45, 48, 42, 43 в 1-ом квартале Давташена, жилые дома 123, 125 на улице Андраника, абоненты-жильцы жилых домов “Чарагайтаин А, Б, В, Г”; жилые дома 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 32/1, 36, 43, 43/1 на улице Молдовакан, жилой дом 3/3 на переулке Тотовенца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 частные дома 118/154 на улице Хоренаци, частные дома 9-61 на 4-ом переулке, 1-76 на 3-ем тупике Хоренаци; жилые дома 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/5, 50/6, 54, 56, 58 на улице Молдовакан, 3/3 на улице Тотовенца, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18 на улице Н. Степаняна, 21, 23, 25 на пр. Гая, ясли-детские сады NN102, 250, школа N139 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 23, 25 на улице Демирчяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5А, 7, 9 на улице Гоголя, жилые дома 8, 10 на улице Рубинянца, 17А, 17Б на улице Норашхараин, частные дома 1-91/3 на улице Фанарджяна, ЗАО “ВТБ-Армения банк”, жилой дом 33/3 на улице Манандяна, подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна, жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 3, 5 на улице Джугаи, жилой дом 17 на улице Нансена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 115 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Лернагог и Араташен;

14:00-16:00 частично квартал “Чаренц” в городе Эчмиадзин; село Грибоедов, частично села Атарбекян и Хоронк;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Аралез;

10:00-16:00 села Зангакатун, ланджанист, Лусашох; частично села Вардашат, Урцаландж, станции сотовых операторов ‘Виваселл-МТС”, “Телеком-Армения”, “Юком”, воинская часть, центр управления воздушным движением “Айаэронавигация”, телестанция “Зовашен”, абонент (не являющийся жильцом) “Зовашен”;

11:30-13:30 частично село Мхчян;

14:00-16:00 частично село Айгаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Кармрашен;

11:00-13:00 частично села Артабуйнк и Малишка;

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 населенный пункт Геговит полностью и абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–13:00 населенный пункт Дзорагюх полностью и абоненты (не являющиеся жильцами);

11։30–13:00 населенный пункт Вагашен полностью и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:00-12:00 села Мовсес, Айгедзор, Чинари, прилегающие станции сотовых операторов и абоненты (не являющиеся жильцами) в Бердском регионе;

12:00-14:00 села Цахкаван, Варагабан, Паравакар, прилегающие станции сотовых операторов и абоненты (не являющиеся жильцами) в Бердском регионе;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Ацик и Кармракар в Ахурянском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 31, 58/4 на улице К. Улнеци, жилой дом 53 на улице Тигранян, 83/5 на улице Варшавян, 1, 2 на пр. Баграмяна, 42 на улице Исаакяна, частные дома 2-26 на улице Гоголя, жилые дома 10-18 и частный дом 10/6 на улице Давида Анахта, жилые дома 74, 72/3 и частный дом 74/2 на улице Н. Заряна, жилой дом 54 на пр. Комитаса; жилые дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 на улице Н. Степаняна, 7 на улице Тотовенца, 48/4, 50/3, 50/5, 50/6 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 26/2, 30, 32, 34, 36, 36/1 на улице Ачаряна, школа N104, школа для слабовидящих детей, общежитие колледжа N11 в Аване; здания МЧС, здание финансового техникума, школа-интернат, прилегающие частные дома и абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7, 9, 11, 13, 15 на улице Душамбе, жилые дома 5, 7, 9, 13 на переулке Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11:00-17:00 жилые дома 13-17 на улице Тпагричнери, абоненты-жильцы жилых домов 29, 31, 31а на улице Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 58/4, 31 на улице К. Улнеци, жилые дома 53 на улице Тиграняна, 83/5 на улице Варшавян; частные дома 13-64 на 22-ой улице, 31-54 на 24-ой улице, 36, 38 на 26-ой улице Нор Ареша; частные дома 10-15 на 1-ом переулке Димитрова, квартиры 1-45 жилого дома 22 на улице Эребуни и жилые дома 24, 26 на улице Эребуни;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Аревадашт, Талворик, Артамет, Вананд, Кохбаван;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Арартяна, Пушкина, Саят-Новы в городе Веди; частично село Айгаван;

11:30-13:30 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 села Хндзорут и Нор Азнваберд;

11:00-13:00 частично село Гохтаник;

в Котайкской области:

11։00-12:00 частично село Балаовит;

11։00-16։00 села Зовк, Гегашен и прилегающие территории;

в Гегаркуникской области:

12։00–13:00 населенный Цаккар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).