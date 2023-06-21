Среда, 21 Июня 2023 22:50

АрмИнфо. Есть консенсус, что процесс деблокады транспортных коммуникаций начинется с возобновления эксплуатации железной дороги Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз, 21 июня в беседе с журналистами заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

<Мне кажется это очень важным, потому что это конкретно и очень понятно, вокруг чего идут обсуждения. Считаю, что есть окончательное восприятие того, что регулирования должны быть в юрисдикции и суверенитете стран, по территории которых будет проходить железная дорога (ранее это подтвердил также российский вице-премьер Алексей Оверчук - ред.) - это тоже очень важная и фундаментальная договоренность>, - сказал он.

При этом, как считает вице-премьер, азербайджанская сторона согласна с этим вариантом, поскольку неоднократно было заявлено, что в другом формате этот вопрос не будет обсуждаться.

<Если есть встречи и обсуждения, значит, это восприятие разделяют все участники, минимум на нашей, трехсторонней площадке>, - сказал Мгер Григорян.

Он не стал раскрывать детали по остальным вопросам переговоров в рамках трехсторонней комиссии, отметив, что по ним еще нет окончательного консенсуса.

На вопрос о том, будет ли осуществлять ФСБ России контроль транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией при будущем разблокировании, армянский вице-премьер сперва уточнил, что, если цитируется 9 пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, то в нем говорится о Погранвойсках в составе ФСБ. Что касается функций пограничных войск ФСБ РФ, то, как заметил Григорян, еще предстоят обсуждения в этом направлении.