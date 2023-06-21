Среда, 21 Июня 2023 22:47

АрмИнфо. По случаю 31-й годовщины формирования войск полиции премьер-министр РА Никол Пашинян 21 июня посетил главное управление войск полиции. Премьер-министра сопровождали министр внутренних дел Ваге Казарян, начальник полиции Арам Ованнисян и другие должностные лица, сообщила пресс-служба правительства РА.

Премьер-министр сначала посетил Парк Вечности, созданный в память о павших героях войск полиции. Длина парка составляет 44 метра, что символизирует 44-дневную Арцахскую войну, а ширина - 33 метра, что символизирует воинскую часть 1033 Войск полиции.

Премьер-министр поздравил присутствующих с 31- летием формирования войск полиции и отметил: "Очень важно подчеркнуть, что очередную годовщину формирования Войск полиции мы отмечаем в чрезвычайно важный период происходящих в полиции реформ, когда в этой связи произошли структурные изменения и в правительстве? сформировано министерство внутренних дел. Вы, конечно, знаете, что в контексте этих реформ в Войсках полиции также должны пройти определенные структурные реформы, они будут реформированы и реорганизованы в Полицейскую гвардию. Это очень важное изменение, и я хочу представить содержание того, что принесет это изменение>.

Глава кабмина подчеркнул, что это приведет к улучшению социальных гарантий сотрудников Войск полиции. <Т.е. к повышению зарплаты, точнее, к удвоению зарплаты. Но этот процесс, как и в других разных органах, произойдет не автоматически и не единожды. Первое важнейшее обстоятельство на этом пути заключается в том, что процесс двукратного увеличения заработной платы будет проходить через аттестацию. С какой целью мы это делаем? Мы делаем это для того, чтобы в результате этого процесса еще раз удостовериться, что, в частности, сотрудники Полицейской гвардии своей моральной, физической и интеллектуальной подготовкой соответствуют стандартам, которые мы как Республика Армения выдвигаем. Эти стандарты важны для граждан Республики Армения и для государства, потому что, когда мы говорим о новом стандарте, мы имеем в виду новый стандарт обеспечения общественной безопасности. Каждый из вас должен знать этот контент, должен подтвердить свои профессиональные навыки, чтобы в своей повседневной службе взаимодействовал с гражданами Республики Армения и иностранными гражданами на самом высоком уровне и был готов выполнять поставленные задачи с морально- психологической точки зрения. Никто в этом не сомневается, просто во время структурных изменений будет правильно, чтобы мы еще раз убедились, что сохраняем эту мотивацию постоянно работать над собой, потому что, как я уже сказал, - этот вопрос мы еще решим, - этот процесс будет повторяться каждые пять лет или с иной периодичностью. И подтверждение профессиональных навыков, и повышение социальных гарантий должны быть непрерывным процессом. Т.е. государство не должно один раз повышать заработную плату, чтобы потом забыть об этом на десятки и более лет, потому что это должен быть непрерывный процесс, т.к. инфляция - тоже экономический фактор, и она не прекратится>, - сказал Пашинян.

Он также указал на второй нюанс важных изменений: сейчас войска полиции дислоцированы только в Ереване. <Мы решили изменить и эту систему, и войска полиции также будут дислоцированы в областях, потому что во многих случаях, когда бывает служебная необходимость, подразделения войск полиции перебрасываются из Еревана в области. Иногда им приходится проводить дни в автобусах, во всяких неудобных условиях. Возникает множество бытовых и служебных проблем. Мы осуществим это изменение, и будет сформирована определенная группа областей, где будут действовать подразделения Полицейской гвардии, и эта служба будет иметь место постоянной дислокации, где служба будет осуществляться в более комфортных условиях. Это подразумевает, что в Полицейскую гвардию также должен быть какой-то новый набор, уже с новыми стандартами и новой зарплатой. Хочу особо подчеркнуть, что приоритетным для нас должен быть процесс вовлечения женщин в Полицейскую гвардию, потому что женщины также должны в большей степени быть вовлечены в службе в Полицейской гвардии, как мы сейчас занимаемся этим процессом в армии, Вооруженных силах, Патрульной полиции, в полиции в целом. Хотя мы понимаем, что это не очень простая задача, но мы все должны поощрять наших женщин, гражданок Республики Армения, чтобы они без колебаний начинали работать в этой службе. Также, конечно, многое зависит от вас, и нужно сделать все, чтобы и без того имеющиеся психологические барьеры не подчеркивались, а наоборот, создавалась определенная атмосфера для поощрения этого процесса, так как это очень важно в плане повышения качества соблюдения правового порядка в нашем государстве>, - подчеркнул премьер- министр РА.

Он добавил, что уже в следующем году войска полиции будут преобразованы в Полицейскую гвардию, но важно понимать, что это не просто изменение названия. <Это также изменение содержания, причем без отказа от лучших традиций, сформировавшихся ранее. Должен констатировать, что за 31 год своего существования Войска полиции решили многие важные задачи в Республике Армения. Были проблемы, трудности, но в целом, думаю, Войска полиции оказали Республике Армения серьезную услугу. Мы знаем, что с первого дня своего основания Войска полиции принимали самое непосредственное участие в вопросах обеспечения безопасности, внешней безопасности Армении. Я хочу преклонить голову перед всеми полицейскими, отдавшими свою жизнь за Родину, павшими при исполнении своих служебных обязанностей, и предлагаю почтить их память минутой молчания", - заключил Пашинян.