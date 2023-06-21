Среда, 21 Июня 2023 22:39

АрмИнфо. Участие в летнем военно-спортивном лагере станет обязательным для всех учащихся, перешедших в 11-й класс. Об этом 21 июня в ходе посещения военно­спортивной специализированной школы им. Арама Манукяна заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

Как передает пресс-служба МОНКС, министр провела встречу с учащимися, участвующих в военно- спортивном сборе. Лагерь предназначен для учащихся, перешедших в 11 класс, и организован в 5 этапов в рамках введения нового стандарта общего образования. Первый этап стартовал 15 июня.

Жанна Андреасян наблюдала за подготовкой участников лагеря в рамках практических занятий <Основы выживания> и <Пожарная подготовка>. Участники сборов также совершили переправу через реку, преодолели труднодоступную местность, продемонстрировали навыки обезвреживания условной диверсионной группы.

Приветствуя участников лагеря, министр отметила, что со следующего учебного года летние военно- спортивные сборы станут обязательными для всех учащихся, перешедших в 11-й класс. Исключение будет сделано в отношении учеников, имеющих проблемы со здоровьем. <Уже второй год с привлечением школьников из Тавушской области мы имеем возможность понять, насколько хорошо мы организуем работу лагерей и эффективно передаем знания и навыки, которые являются важными жизненными навыками. Лагерные упражнения очень важны для того, чтобы правильно ориентироваться в иной ситуации, быть хладнокровными, помогать ближнему, и стать хорошим гражданином государства. Я уверена, что за эти дни вы не только изучите предмет, но и разовьете чувство командной работы и ответственности за совместное решение задач. Я также уверена, что за это время вы успели подружиться и получить новые знания", - сказала Андреасян.

Министр выразила надежду, что студенты выйдут из лагеря более зрелыми и взрослыми, готовыми к трудностям. <Конечно, цель всех нас состоит в том, чтобы в нашем регионе мир стал реальностью. На пути к нему мы должны быть готовы встретить все трудности, и ваша работа здесь чрезвычайно важна>, - подчеркнула министр.

Она также отметила, что лагерь очень важен для детей, так как они приобретают практические навыки и по гражданской обороне. Поэтому, по словам министра, военно-спортивный лагерь даст возможность значительно повысить качество преподавания предмета <начальная военная подготовка>.

Отметим, что в сфере образования программа спортивно-оздоровительного лагеря впервые была апробирована в 2021 году как практический этап обучения по предмету <Начальная военная подготовка> (НВП). Программа включена в новый стандарт общего образования и новую программу предмета <НВП> была апробирована в школах Тавушской области РА.