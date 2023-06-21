Среда, 21 Июня 2023 22:31

АрмИнфо. Поступление в отряд космонавтов является большой ответственностью. Об этом 21 июня на пресс- конференции в Ереване заявил российский космонавт-испытатель ФГБУ им. Ю.Гагарина> Арутюн Кивирян.

По его словам, до поступления в отряд космонавтов после окончания университета он работал в ракетно- космической корпорации <Энергия> и ожидал начала отбора в отряд космонавтов. При появлении объявления в Центре подготовки космонавтов начал собирать документы, что оказалось достаточно непростым этапом. Прошел этап теоретической и физической подготовки, психологические тесты. После успешного выполнения программы общекосмической подготовки Роскосмоса получил удостоверение космонавта, что позволило осуществить первый этап мечты. Возможно, Арутюн Кивирян станет вторым армянином, покорившим космос после Джеймса Багяна, американского астронавта. На данный момент опыта космических полетов Кивирян пока не имеет. Ему удалось пройти отбор из почти 2 тысяч участников. Кивирян выразил надежду, что свой первый полет в космос он совершит до 2028 года.

Космонавт отметил, что это его первый визит в Армению, и первые впечатления от Еревана весьма позитивные. <Город, его архитектура весьма впечатляют. Ереван гостеприимный и уютный город>, - отметил Кивирян, добавив, что является чистокровным армянином. <У меня и отец, и мама армяне по национальности, они корнями из Западной Армении>, - сказал комонавт-исследователь.