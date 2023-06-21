Среда, 21 Июня 2023 22:28

АрмИнфо. Член армянской делегации в ПАСЕ, главный докладчик по вопросам местных и региональных властей ПАСЕ Армен Геворкян в ходе летней сессии ПАСЕ обратился с вопросом к министру иностранных дел Латвии, председателю Комитета министров Совета Европы Эдгару Ринкевичу.

В частности, как отмечается в сообщении пресс- службы Национального Собрания РА, в своем вопросе депутат напомнил, что президент США Джо Байден дважды принимал Саммит демократии, на который некоторые государства-члены не были приглашены из-за их отступления от демократических принципов. Одна из них - Азербайджанская Республика, которая не только подорвала стандарты демократии и верховенства закона, но и занимается этнической чисткой коренного армянского народа в регионе. <В связи с этим я хотел бы спросить, что является для вас <красной чертой> в случае с Азербайджаном? При каком сценарии Комитет министров проявит больше решимости, заставив Азербайджан уважать нормы международного права, предотвращая, тем самым, новые военные преступления?>, - задал вопрос Геворкян.

В ответ Эдгар Ринкевич отметил, что в СЕ есть общий принцип: все нормы международного права, а также решения Европейского суда по правам человека. должны быть реализованы. Каждое государство-член должно соблюдать эти нормы. <Мы намерены просить все страны-члены СЕ выполнять все конвенции, а также соблюдать все обязательства, которые взяли на себя страны при вступлении в эту организацию, и мы всегда будем ставить этот принцип выше всего остального>, - сказал глава МИД Латвии.

Он заметил, что разделение по цветным линиям - не лучший подход, соответствующий духу этой великой организации. <Мы полны решимости

обеспечить соблюдение каждым государством- членом основных положений и конвенций международного права, а также европейских конвенций>, - сказал Ринкевич.