Среда, 21 Июня 2023 22:26

АрмИнфо.Уже седьмой день, начиная с 15 июня, Азербайджан полностью блокирует поставки в Республику Арцах через Лачинский коридор всех видов гуманитарных грузов, в том числе продовольствия и медикаментов, осуществляемые Российским миротворческим контингентом (РМК) и Международным Комитетом Красного Креста (МККК). Об этом говорится в заявлении МИД НКР в связи с тотальной блокировкой Азербайджаном Лачинского коридора в нарушение международных обязательств.

В ведомстве отметили, что вышеуказанными действиями Азербайджана умышленно лишает 120-тысячное население Арцаха, в их числе детей, женщин и стариков, минимальных средств к существованию.

"Подчеркиваем, что полная и произвольная блокада Лачинского коридора, в частности преднамеренное воспрепятствование перевозке Российским миротворческим контингентом и Международным Комитетом Красного Креста гуманитарных грузов для базовых нужд находящегося в осаде народа Арцаха, рассматриваются международным правом как военное преступление. По сути, Азербайджан перешел от вопиющего нарушения положений Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и полного игнорирования юридически обязывающего постановления Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года к действиям, представляющим собой военное преступление", - подчеркунли в МИД НКР.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Лачинский коридор, предусмотренный Трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, которое, в частности, закрепляет исключительный контроль над Коридором со стороны РМК, в течение последних шести месяцев функционировал с жесткими и произвольными ограничениями со стороны Азербайджана и использовался только для проезда автомобилей МККК и Российского миротворческого контингента.

"15 июня после преднамеренной провокации с азербайджанским флагом на мосту Хакари Азербайджан полностью закрыл коридор, в том числе перекрыв дорогу бронетехникой. Тем самым движение в обоих направлениях через Коридор закрыто уже и для представителей МККК и Российского миротворческого контингента, которые доставляли в Республику Арцах товары первой необходимости.

Полная блокада и изоляция Республики Арцах от внешнего мира усугубляют гуманитарный кризис и подготавливают благодатную почву для перерастания продолжающихся преступлений Азербайджана против человечности в преступление геноцида. Полностью перекрыв Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой жизни для народа Арцаха, Азербайджан фактически вывел на новый уровень свою целенаправленную политику по этнической чистке Арцаха и уничтожению его народа как такового.

Нет никаких сомнений, что изначальной целью незаконного установления контроля над Лачинским коридором была его последующая блокада и ее использование в качестве способа ведения своей агрессивной и геноцидальной политики против народа Арцаха. По сути, Лачинский коридор, изначально предназначенный для связи Арцаха с внешним миром и являющийся одной из гарантий нормальной жизнедеятельности его народа, используется Азербайджаном в качестве военно-политического инструмента для осуществления агрессивных действий против Республики Арцах и ее граждан.

Сознательное обречение на голод 120 000 человек, включая детей, женщин и стариков, причинение им невыносимых ежедневных страданий, а также навязывание собственной воли с помощью силы или угрозы силой требуют от международного сообщества принятия срочных и эффективных мер принудительного характера, направленных на предотвращение массовых нарушений прав народа Арцаха.

Настоятельно требуем, чтобы все ответственные члены международного сообщества применили необходимые коллективные и индивидуальные меры с целью пресечения продолжающихся международных преступлений, совершаемых Азербайджаном, а также предотвращения катастрофы, угрожающей геноцидом народу Арцаха. Считаем также своевременным, чтобы МККК и другие соответствующие международные структуры и правозащитные организации правильно и адекватно оценили ситуацию и призвали азербайджанские власти уважать право народа Арцаха на гуманитарную помощь и международную защиту. Отмечаем, что бездействие и равнодушие фактически поощряют геноцидальные действия Азербайджана", - подчеркнули в МИД Арцаха.