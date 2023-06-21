Среда, 21 Июня 2023 22:23

АрмИнфо. Россия продолжает работу по полному разблокированию Лачинского коридора. Об этом 21 июня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, работа ведется по линии российского миротворческого контингента, размещенного в Нагорном Карабахе. <Мы рассчитываем, что армянская и азербайджанская стороны продолжат выполнение всех взятых на себя обязательств в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Оно актуально>, - сказала представитель МИД РФ.

Отдельно Захарова призвала Ереван не самоустраняться от работы в трехсторонних форматах, простой в их деятельности пагубно сказывается на ситуации в регионе, ведя ее к эскалации. <Баку мы призываем предпринять шаги по полной разблокировке коридора в гуманитарных целях и не делать карабахское население заложником политических разногласий с Ереваном>, - сказала Захарова.