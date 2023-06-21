Среда, 21 Июня 2023 22:22

АрмИнфо.Россия готова способствовать началу диалога между Баку и Степанакертом относительно обеспечения прав и гарантий безопасности жителей Нагорного Карабаха. Об этом 21 июня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, об этом не раз сообщалось всем заинтересованным сторонам. Главной же задачей российского миротворческого контингента,

размещенного в Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, заключается в поддержании режима прекращения огня в зоне своей ответственности.

Отвечая на вопрос о появившейся в РИА Новости сообщении об ультимативном характере Вашингтона принудить Карабах к переговорам с Азербайджаном, грозя в противном случае угрозой контртеррористической операции со стороны Баку, Захарова отметила, что имеющиеся материалы говорят о доверии к этим сообщениям СМИ.

Ранее РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне сообщило, что США в ультимативной форме принуждают представителей Нагорного Карабаха ко встрече с представителями Азербайджана в третьей стране при участии американского куратора, а в случае отказа угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции. <Цель - внедрение США в регион", - заявил собеседник агентства.