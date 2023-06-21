Среда, 21 Июня 2023 22:13

АрмИнфо.Прозвучавшие на заседании комиссии Национального Собрания Армении (комиссии по расследованию обстоятельств 44 дневной войны в Арцахе - ред.) оценки связаны с продолжением внутриполитических процессов в самой Армении. Об этом 21 июня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отвечая на вопрос о прозвучавших из уст премьера Армении Никола Пашиняна заявлениях о посреднических усилиях президента РФ в целях прекращения боевых действий, Захарова выразила сомнение в необходимости таких комментариев, поскольку речь идет о внутренних дебатах.

<Какими бы внутренние дебаты ни были жаркими, есть истина. Именно РФ смогла добиться прекращения огня в Карабахе осенью 2020 года, и

установить мир в регионе, и это зафиксировано на бумаге", - отметила Захарова, добавив, что Россия многое слышит во внутренней повестке различных стран, но она исходит из официально озвученной позиции государства. <>Тем более, комментировать детали конфиденциальных переговоров не входит в мою компетенцию, это не в наших традициях, и не наша обязанность>, - сказала Захарова. Официальный представитель МИД РФ считает, что лучше сконцентрировать внимание не на поиске виновных в той войне, оставив это вопрос историкам, а на реализации комплекса договоренностей на высшем уровне, которые по своей сути являются фундаментальной дорожной картой для процесса нормализации армяно- азербайджанских отношений.

Отвечая на вопрос о возможности открытия в Шуши консульства Турции, что, по словам автора вопроса может стать потенциальной угрозой для

российских миротворцев, Захарова отметила, что этот вопрос является прерогативой двух стран - Турции и Азербайджана. <Но мы понимаем

чувствительность данного вопроса для Еревана. В наших контактах акцентируем на необходимость учета интересов друг друга и важность процесса нормализации как армяно-азербайджанских так и армяно-турецких отношений", - добавила Захарова.