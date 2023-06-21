Среда, 21 Июня 2023 22:11

АрмИнфо.Армянская ассамблея Америки (ААА) приветствует двухпартийное письмо американских сенаторов, адресованное госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором содержится призыв применить в отношении Азербайджана 907 статью Закона о поддержке свободы. Об этом говорится в сообщении ААА.

В соответствии с обращением, под которым подписались свыше 50 конгрессменов, средства США не могут быть предоставлены правительству Азербайджана до тех пор, пока президент не определит и не доложит Конгрессу, что <правительство Азербайджана предпринимает очевидные шаги для прекращения всех видов блокад и других наступательных действий против Армении и Нагорного Карабаха>. <Мы приветствуем эту своевременную инициативу конгрессмена Барбары Ли и ее коллег. Продолжающиеся страдания, с которыми сталкиваются армяне, неприемлемы, и необходимы немедленные действия", - сказала директор Ассамблеи по связям с Конгрессом Мариам Халоян.

<Как мы подчеркивали в наших показаниях в Палате представителей и в Сенате, мы призываем администрацию обеспечить соблюдение 907-ой

статьи, а не отказываться от нее. Ассамблея также подтверждает свою позицию о том, что любое мирное соглашение должно быть приемлемым для народа Арцаха, и, как и в прошлом, призывает Конгресс и администрацию отстаивать основополагающие принципы демократии, право на самоопределение и всеобщие права человека народа Арцаха", - продолжила Халоян. Ссылаясь на ухудшение гуманитарной ситуации, вызванное продолжающейся блокадой Азербайджаном Лачинского коридора, в письме подчеркивается, что блокада Азербайджаном Арцаха является нарушением, как международного гуманитарного права, так и заявления от 9 ноября 2020 года. Баку также не реагирует на решения международных организаций, включая Международный Суд, по обеспечению беспрепятственного потока грузов и людей по Лачинскому коридору. В письме подчеркивается, что пока действует блокада Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана, администрация США должна прекратить дальнейшую военную помощь Азербайджану.