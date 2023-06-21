Среда, 21 Июня 2023 22:04

АрмИнфо.Согласно задокументированным данным гражданской миссии ЕС в РА, вооруженные инциденты происходят только с одной стороны - азербайджанской. Об этом 21 июня на пресс-конференции в Ереване заявила председатель подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Натали Луазо.

В ходе свое вводного словам она отметила, что делегация Европарламента прибыла в Ереван с целью выразить поддержку Армении и ее демократическим устремлениям, а также достигнутому прогрессу на этом пути, процессу армяно-азербайджанской нормализации, а также ознакомиться с деятельностью гражданской мисси ЕС, которая уже 4 месяца осуществляет мониторинг вдоль границы РА, тем самым способствуя безопасности. По ее словам, накануне они провели переговоры с высшим руководством в Армении.

Она также рассказал о сегодняшнем визите в Горис, и встречах проведенных там на уровне глав муниципалитетов. По словам Луазо, в Горисе они также провели встречи с теми жителями Арцаха, кто оказался в заложниках азербайджанской блокады или пострадал из-за последней войны. "Мы также посетили въезд в Лачинский коридор, и во очи ознакомились с ситуацией на земле", - отметила европарламентарий, назвав незаконным эту блокаду коридора.

"Мы также услышали об увеличившихся случаях вооруженных инцидентов на суверенной территории РА, ознакомились с инцидентом в Ерасхе, в результате которого пострадали гражданские лица. Ознакомились с последним инцидентов в Лачинском коридоре, с попыткой водрузить азербайджанский флаг", - сказала она.

В этой связи законодатель обратилась с посылом, в котором подчеркнула, что Армения полностью привержена мирной повестке. "Азербайджан обязан предоставить доказательства приверженности этому миру", - сказала она, в этом ключе напомнив об усилиях, предпринимаемых ЕС для упрощения контактов между Арменией и Азербайджаном. По ее словам, последние такие усилия были предприняты на 5-сторонней встрече в Кишиневе.

Луаза еще раз подчеркнула, что ЕС предпринимает усилия для снижения напряженности между сторонами. "Присутствие европейской гражданской миссии в РА также должно способствовать снижению напряженности", - сказал она, добавив, что для начала войны достаточно усилий одной страны, а для ее прекращения, воли двух сторон.

"Хотела бы еще раз подтвердить позицию Европарламента - блокада Лачинского коридора незаконна и должна быть прекращена. Должна быть обеспечены безопасность и благополучие народа Нагорного Карабаха, и суверенитет Армении должен уважаться", - подчеркнула депутат.

Еще раз отметив незаконность блокады Лачинского коридора, она обратилась к дипломатическим миссиям стран-членов ЕС в Баку, призвав в случае приглашения азербайджанских властей, воздержаться от посещения контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре и уважать решение Международного суда.

Парламентарий отметила важность надлежащего выполнения вердикта Суда. Луаза также сообщила, что Европарламент полностью поддерживает идею отправки мониторинговой миссии в коридор и в Арцах. По ее словам, Европарламент в целом приветствует международное присутствие для обеспечения безопасности народа Нагорного Карабаха. "Мы также выступаем за принятие резолюции Совбеза ООН. И чем раньше такая резолюция будет подготовлена, тем лучше", - сказала законодатель.

Отвечая на вопрос о деятельности гражданской миссии ЕС в РА, она напомнила, что она впервые размещается в Армении. И жители Армении, с которыми они беседовали, позитивно оценили их присутствие.

"И мы готовы были отправить такую миссию и на другую стороны - в Азербайджан, однако, это предложение было отклонено. Но, хотела бы отметить, что согласно задокументированным данным, вооруженные инциденты происходят только с одной стороны. И нет никаких документальных подтверждений азербайджанских обвинений в адрес Армении касательно инцидентов, и это неудивительно, так как Ереван желает мира", - сказала она, напомнив, что миссия подотчетна ЕС и им важно получать информацию с места.

Луаза еще раз напомнила, что миссия всего лишь 4 месяца в Армении, и технически еще не полностью оснащена, однако, они проводят большое число патрулирований ситуации.

"Но, не путайте, это гражданская миссия. Их роль - мониторинг ситуации, они не могут предотвратить инциденты. Но, тот кто нарушает, должен знать, что находиться под наблюдением", - резюмировала Луазо