Среда, 21 Июня 2023 22:02

АрмИнфо.Российский миротворческий контингент ответственен за обеспечение бесперебойного движения людей и товаров через Лачинский коридор. Об этом 21 июня на пресс-конференции в Ереване заявила председатель подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Натали Луазо, в ответ на вопрос о возможности введения санкции в отношении Азербайджана из-за блокады Арцаха.

Она напомнила, что эта ответственность была наложена на них после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении боевых действий.

"Но, какого же было мое удивление, когда в ходе нашего сегодняшнего посещения участка, откуда осуществляется въезд в этот коридор, мы увидели, что они своих функций не выполняют. Никакого движения миротворцев в Лачинском коридоре не увидели, также как товаров или людей. Хотя на пути в Горис нам встречалось множество транспортных средств РМК", - сказала европарламентарий, добавив, что целью визита в Сюник было во очи ознакомиться с ситуацией в коридоре.

По ее словам, она по-прежнему в замешательстве, почему же российские миротворцы не выполняют своих функций, ведь РФ как постоянный член Совбеза ООН и член ОДКБ также могла бы инициировать санкции в отношении Азербайджана.

"Очевидно, что ничего такого не происходит. Нас также удивляет объем экспорта газа со стороны Азербайджана, так как он давно уже превосходит тот, что они производят. Если Россия решила договориться с Азербайджаном, быть рядом с Азербайджаном, то пришло время, публично объявить об этом", - сказала она, еще раз повторив, что во время посещения коридора они не увидели даже одного автомобиля РМК, въезжающего туда.

При этом Луазо подчеркнула, что ситуация все больше усугубляется, так как уже даже РМК и представители Международного Комитета Красного креста не могут въехать туда. Парламентарий добавила, что теперь никто не может делать вид, то это происходит из-за эко-активистов, так как наглядно видно установление азербайджанского пропускного пункта в коридоре.

"Что касается санкций, то Европейский парламент уже своим решением утвердил адресные санкции в отношении отдельных лиц в Азербайджане, которые не выполняют обязательства или предусмотренные мероприятия. Однако, полномочия о введении санкции в отношении кого-либо не прерогатива Европарламента, он может лишь выразить свою позицию", - сказала Луазо.

На замечание, в каком же случае Запад может всё же ввести санкции, Луазо отметила, что она выступает как за введение санкций, так и за переговоры. "Мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, делимитация, освобождение всех военнопленных, обеспечение безопасности и благополучия людей в Нагорном Карабахе, разблокировка Лачинского коридора, с обеспечением связи с Арменией при полном уважении ее суверенитета - общеизвестные принципы, и то, что призывает сделать Евросоюз", - сказала она.

В заключение Луазо напомнила, что Армения является членом ОДКБ, организации, которая призвана защитить свои страны члены от агрессии. В этой связи она посоветовала направить эти вопросы им. "Я третий раз приезжаю в Армению, второй раз посещаю Горис, и если бы была возможность то поехала бы в Нагорный Карабах, полагаю моя позиция очевидна", - резюмировала европарламентарий.