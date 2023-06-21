Среда, 21 Июня 2023 15:24

АрмИнфо. В Азербайджане сохраняется упорный враждебный нарратив против Армении, уходящий своими корнями в контекст затянувшегося конфликта и противостояний, связанных с Нагорным Карабахом. Об этом говорится в докладе органа Совета Европы по борьбе с расизмом ECRI.

Отмечается, что при этом публичный дискурс характеризуется использованием подстрекательской риторики в публичных заявлениях политиков, в том числе на высшем политическом уровне, и других общественных деятелей, а также путем широкого распространения ненавистнического контента в традиционных и социальных сетях.

Вместе с тем констатируется, что за последние семь лет Азербайджан наработал передовой опыт в сфере образования и интеграции мигрантов. Однако в этой сфере, еще многое предстоит сделать в области законодательства и борьбы с разжиганием ненависти.

В отчете говорится, что со времени принятия предыдущего отчета в марте 2016 года был достигнут прогресс и разработаны передовые методы. "Темы, связанные с правами человека, были включены в школьные программы. Усилия властей по упорядочению правового статуса мигрантов, незаконно находящихся в Азербайджане, дали положительные результаты. И, в частности, привели к 10-процентному сокращению числа этих лиц в стране. Закон об информации, информатизации и защите информации теперь запрещает интернет-провайдерам и физическим лицам распространять любую информацию, пропагандирующую насилие, религиозный экстремизм или разжигание ненависти, и обязывает их удалять такой незаконный контент в течение восьми часов.

Значительные усилия были вложены в интеграцию мигрантов и обеспечение их доступа к общественным услугам и льготам. Электронные процедуры также упростили и ускорили выдачу разрешений на работу и вид на жительство. Трудовые мигранты с постоянным местом жительства пользуются теми же правами социальной защиты, что и граждане Азербайджана, а беженцы имеют право доступа на рынок труда с 2020 года", - говорится в докладе, как предает Туран.

ECRI приветствует эти позитивные события в Азербайджане. Однако, несмотря на достигнутый прогресс, некоторые вопросы вызывают озабоченность. ECRI дает рекомендации властям по их устранению.

"Власти должны принять эффективное общее антидискриминационное законодательство, охватывающее все признаки и сферы жизни, включая признаки сексуальной ориентации, гендерной идентичности и половых признаков. Власти также должны принять дополнительные меры для обеспечения институциональной независимости и повышения эффективности Уполномоченного по правам человека (омбудсмена)", - говорится в докладе.

Что касается борьбы с ненавистническими высказываниями, ECRI разделяет серьезную обеспокоенность, выраженную другими международными органами по поводу использования языка ненависти в общественных местах.

Что касается интеграции и инклюзивности, то в тесном сотрудничестве с местными властями и организациями гражданского общества власти должны принять комплексную стратегию интеграции для мигрантов, включая лиц, ищущих или получивших международную защиту. Власти также должны оценить положение общины рома (цыган) с целью разработки стратегии, ориентированной на них.