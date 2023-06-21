Среда, 21 Июня 2023 14:30

АрмИнфо.Зампред Армянского национального конгресса (АНК) первого президента РА Левона Тер-Петросяна Левон Зурабян прокомментировал вчерашнее выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны осени 2020 года.

"Постановочное шоу, устроенное Николом Пашиняном в следственной комиссии НС по расследованию обстоятельств 44-дневной войны, подтвердило мое утверждение о том, что последний больше не сделает ничего полезного для нашего государства, и посвятит остаток своей жизни бесплодному делу очистки своих грехов и оправдания перед нашим народом и историей из-за катастрофической войны", - считает Зурабян.

Он напомнил, что главной задачей следственной комиссии должно было стать выявление причин поражения и привлечения к ответственности виновных.

"Речь идет и о военных действиях, и об организации снабжения боеприпасами и оружием, и о разведки, и о мобилизации, и военной логистики, главным ответственным которой был ни кто иной, как сам премьер-министр Никол Пашинян, которого давно следовало отстранить от управления страной за провал всего этого", - отметил зампред АНК.

По его словам, то, что Пашинян акцентирует внимание в своих показаниях только на дипломатическом процессе, является одновременно и попыткой уйти от ответственности за неудачи в других сферах, и подсознательным признанием того, что, прежде всего, именно через дипломатические неудачи он навлек на наш народ эту беду.

Зурабян также констатировал, что Пашинян в своей многословной речи о "потоке сознания", целью которой была дезориентация и манипулирование обществом, высказал множество глупостей и проявил невежество.

Отметим, что премьер-министр РА Никол Пашинян 20 июня давал публичные показания в парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны. Парламентская оппозиция заявила, что не намерена участвовать в данном "шоу". В своем выступлении премьер Армении прямо или косвенно попытался переложить ответственность за сложившуюся ситуацию на прежние власти в лице второго президента Роберта Кочаряна, во времена которого, Арцах был выведен из-за стола переговоров. Более того, он повторил уже не раз озвученный тезис якобы о том, что это Роберт Кочарян пытался сдать Мегри Азербайджану в обмен на статус Арцаха. Обвинения прозвучали и в адрес союзника Армении - России, в контексте подписания трехстороннего заявления по прекращению огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Однако, ни по одному из озвученных обвинений, армянским премьером не было представлено убедительных доказательств, всё ограничивалось его восприятием вопроса.