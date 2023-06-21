Среда, 21 Июня 2023 14:29

АрмИнфо.С утра родители без вести пропавших военных, служивших в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), собрались у здания Службы национальной безопасности Армении (СНБ). Последним обещали в 15:00 встречу с представителями структуры.

Родители требуют встречи непосредственно с директором Службы нацбезопасности Арменом Абазяном, если же разговор с руководством не состоится, они готовы для этого придти к зданию СНБ столько раз, сколько потребуется.

По словам матери одного из военнослужащих (Вардана Адояна), от которого нет вестей уже на протяжении 2 лет и 8 месяцев, в течение последних 5 месяцев родители нигде не выступали, не говорили, ждали, что представители ответственных структур проведут необходимые работы. Однако молчание родных ни на что не повлияло, что и вынудило последних в очередной раз поднять свой голос.

Она отметила, что родители получают информацию о своих детях из самых разных источников, в том числе из-за рубежа, но только не от государства.

Кроме того, мать солдата указала на жуткую работу Центра судмедэкспертизы. В этот день, когда их детей - группу химиков из 60 человек из Эчмиадзина, везли на санитарные работы, были жертвы. Однако родители погибших не верят в то, что захоронили своих детей, поскольку Судмедэкспертиза совершенно халатно отнеслась к своим обязанностям, выдав нескольким родителям образец с одним и тем же кодом.

< Почему, когда наших детей забирали, были ответственные, а сейчас их нет?>, - задалась вопросом мать Вардана Адояна.

Она призвала руководство СНБ честно признаться, если не владеет какой-либо информацией о судьбе их детей. <Пусть честно скажут и попросят их не беспокоить. А не то, что премьер-министр переводит стрелки на Следственный комитет, Следственный комитет на СНБ и так далее>, - посетовала она.

Напомним, что 21 октября группу химиков из 60 человек во время 44-дневной Арцахской войны из Эчмиадзина увезли в Ковсакан, и с тех пор от 35 из них нет вестей.

Отметим, что согласно информации Международного комитета Красного Креста (МККК), опубликованной в марте 2023года, 309 человек из Армении до сих пор считаются пропавшими без вести в результате конфликта 2020 и 2021 годов и сентябрьской эскалации 2022 года.

Согласно сообщению, в офис МККК в Ереване поступило более 6000 звонков и посещений со стороны родственников пропавших без вести.