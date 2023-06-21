Среда, 21 Июня 2023 13:18

АрмИнфо.Руководитель офиса второго президента РА Роберта Кочаряна Баграт Микоян отреагировал на обвинения премьер-министра РА Никола Пашиняна в адрес второго президента РА.

Напомним, что накануне Никол Пашинян обвинил Роберта Кочаряна в выводе Арцаха из переговорного процесса. Кроме того, по словам премьера, второй президент узурпировал свою власть путем нелегитимных выборов, особенно, на фоне отсутствия 10-летнего срока гражданства Республики Армения.

В этой связи, Баграт Микоян отметил, что премьер-министр РА, понимая, до чего довел Арцах и Армению, всеми возможными и невозможными способами пытается свалить вину на других. <Хотя мы неоднократно ссылались на ложность этих обвинений фактами, мы вынуждены повторить это еще раз. В 1998 году в Армении не было ни одного лица, которое имело бы гражданство в 10 лет для участия в президентских выборах, потому что до 1991 года, то есть до распада СССР, было одно общее гражданство - СССР. Более того, с 1988 года Роберт Кочарян был депутатом Верховного Совета Армянской ССР>, - отметил Микоян.

Касаясь вывода Арцаха из переговорного процесса, Микоян напомнил, что в феврале 1997 года был сформирован триумвират Минской группы ОБСЕ, в который вошли Франция, США и Россия. Первые консультации <тройки> без участия конфликтующих сторон состоялись 24 февраля того же года в Копенгагене и 19 марта в Париже. Они обсудили изменение формата переговоров. 1-4 апреля 1997 года состоялся последний раунд переговоров с участием сторон конфликта, в ходе которого посредники объявили о переходе к <челночной дипломатии>. В основном, сопредседатели отказались от формата переговоров с участием сторон, посчитав его малоэффективным. На той встрече даже во время традиционного ужина, не удалось свести стороны за общий стол. Уже тогда более полутора лет велись прямые переговоры между советниками президентов Армении и Азербайджана - Жирайром Липаряном и Вафой Гулузаде. Первая встреча президентов РА и Азербайджана Роберта Кочаряна и Гейдара Алиева состоялась 1 апреля 1999 года на саммите стран СНГ по инициативе Бориса Ельцина. <Таким образом, формат переговоров с участием сторон конфликта приостановлен с апреля 1997 года, когда Роберт Кочарян всего одну неделю был премьер-министром Армении. Еще один факт: в 1998-2018 годах во время визитов в регион сопредседатели МГ ОБСЕ практически всегда выезжали в Арцах, и вели переговоры с политическим руководством Республики, а после 2018 года

- ноль раз>, - отметил глава офиса второго президента РА.

Затронул он и идею общего государства, о которой говорил Пашинян. <Идея "общего государства" была версией, предложенной российской стороной, которая была отвергнута Азербайджаном 9 ноября 1998 года. Тогдашний советник президента Азербайджана Вафа Гулузаде заявлял, что это предложение неприемлемо для Азербайджана, поскольку угрожает территориальной целостности страны. 21 февраля 2001 года президент Азербайджана Гейдар Алиев в своем выступлении в парламенте Азербайджана отмечал, что сразу отклонил эту инициативу, потому что она хуже всех предыдущих предложений. Уже 10 ноября сопредседатели прибыли в Армению из Азербайджана, и, по сути, обменялись мнениями по уже отвергнутому предложению>, - отметил глава офиса Роберта Кочаряна.

Кроме того, по его словам, в Стамбульском документе ОБСЕ от 1999 года нагорно- карабахский конфликт был единственным конфликтом в регионе ОБСЕ, в котором не подчеркивалась необходимость сохранения принципа территориальной целостности, и это была большая дипломатическая победа. <Это факт, и принятый документ может прочитать каждый>, - отметил Микоян.

Говоря о проекте обмена Мегри на Карабах, то, как продолжил глава офиса, Никол Пашинян цитирует свою же статью, которую он опубликовал в своей газете в феврале 2008 года, назвав ее <международным пресс-релизом>. <Что же произошло на самом деле? Автором предложения был Гейдар Алиев, и оно никогда не обсуждалось со сторонами конфликта в формате трех президентов. Это предложение было отвергнуто армянской стороной. Подробности описаны на страницах 380-381 книги Роберта Кочаряна "Жизнь и свобода". Согласно Ки-Уэстскому документу от 2001 года, Арцах был связан с Арменией Лачинским коридором. Этот документ также подробно и понятно описан в той же книге и добавить к написанному нечего. Кстати, этот документ тоже опубликован, и его может прочитать любой желающий. Мы много раз говорили о Мадридском документе, повторим, что это первый документ, которым признано право Арцаха на самоопределение с международными гарантиями. Противопоставлять эту часть этого документа референдуму от 10 декабря 1991 года азербайджанцам даже в голову не приходило за всю историю переговоров. Референдум 1991 года проходил в условиях войны и без наблюдателей. Новый референдум закрепил результаты первого, придав ему международный статус. Наконец, за время своего руководства президент Кочарян не уступил врагу ни одного сантиметра земли, наоборот, период правления президента Кочаряна был самым спокойным и мирным периодом в истории Республики Армения. При президенте Кочаряне право народа Арцаха на самоопределение было впервые признано на международном уровне, и Республика Арцах развивалась быстрыми темпами. В период правления президента Кочаряна Азербайджан даже не думал, что может напасть на Армению и Арцах, зная, что будет за это жестоко наказан>, - отметил Баграт Микоян.